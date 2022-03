Linja-auto paloi Uuraisten torilla

Uuraisten tori on tavallisena arkiaamuna varsin unelias. Uuraisten Liikenteen kuskit pistävät koulukyydeiltä palatessaan hetkeksi bussit parkkiin ja hakevat Salesta evästä ennen päivän seuraavaa ajoa.

Näin tapahtui myös tämän viikon maanantaina. Mutta kun kokenut kuljettaja Jussi Malinen palasi eväiden kanssa autoon ja käynnisti auton, tapahtui jotakin odottamatonta, auto syttyi moottoritilasta tuleen.

Vaikka bussi oli tyhjä ja keskellä avointa toria, ei noin 400 litraa dieseliä sisältävän ajoneuvon palaminen ole vaaraton tapahtuma.

Ensimmäisenä paikalle ehtivät alkusammutukseen Jussi Malisen avuksi kunnanviraston kokenein palokuntalainen, peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen ja työnsuunnittelija Ari Pekka Pasanen. Paikalle sattuneet kansalaiset juoksivat hakemaan sammuttimia torin laidan liikehuoneistoista, joista niitä löytyikin kymmenkunta ja kaikki tarkastettuja ja toimintakuntoisia. Suurin osa viime syyskuussa torin laidalla toimipistettään pitävän Palotorjuntaväline Markku Kauriala Oy:n huoltamia. Onneksi kello oli jo yhdeksän ja lähes kaikki liikkeet auki.

Nopealla alkusammutustoiminnalla tilanne oli saatukin hallintaan pelastuslaitoksen saapuessa paikalle. Isommalla kalustolla jatkettiin linja-auton sammuttamista, palo-alueen kohdentamista ja leviämisen estämistä. Kaikkiaan kohteessa oli neljä pelastuslaitoksen yksikköä.



– Tien päällä ei koskaan ennen ole meidän autot palaneet. Onni onnettomuudessa, että lapset saatiin kouluun, Uuraisten Liikenteen toimitusjohtaja Kimmo Kivelä sanoo.

Yrityksellä on lähes satavuotiset perinteet, joten hyvin harvinaislaatuisesta tapauksesta on kyse.

Tosin vaikka palo olisi moottoritilassa syttynyt täydessä lastissakin, ei vaaratilannetta matkustajille olisi syntynyt.

– Keskimoottoriautossa on moottorin ja lattian välissä 40 sentin välitila ja nykyvaatimusten mukaan kaksi kuuden kilon sammutinta. Uudemmissa autoissa, meilläkin kahdessa on automaattinen sammutusjärjestelmä, Kivelä jatkaa.

Yhteen hiileen puhaltaminen on tässä tapauksessa hieman epäkelpo ilmaus, mutta kylän yhteisöllinen auttamishalu lämmittää yrittäjän mieltä.



Palopäällikkö Tapani Kellosaaren mukaan palossa oli ainekset myös suurempaan vahinkoon. Sopivalla tuulella palo olisi uhannut torin rakennuksia. Dieselin leimahduspiste on onneksi yli 55 astetta, bensakäyttöinen auto on tässä suhteessa vaarallisempi. Isot akut aiheuttivat enemmänkin räjähdysvaaraa.

– Tänään nähtiin se miten paikallinen yhteistyö parhaimmillaan toimii koko prosessin ajan. Alku-sammutus toteutettiin hyvin ja loppuvaiheessa saatiin paikalliselta yrittäjältä, eli Kaivutyö Salmelalta sähkökäyttöinen pumppu, jolla saatiin pumpattua polttoaineet tankista pois tynnyreihin, Kellosaari kertoo.

Skenaario oli, että diesel olisi levinnyt torille ja hulevesikaivojen kautta suoraan Pikku-Kuukkaan.

– Kävimme Palosen Riston kanssa haistelemassa poistoputken päätä järvellä, emmekä havainneet onneksi mitään erikoista, Jouko Nykänen kertoo.



– Ympäristötoimi ottanee vielä varmuuden vuoksi näytteet, Kellosaari lisää.

Palon syy on tässä vaiheessa arvelua, mutta vahva veikkaus on sähkövika moottoritilassa.

Hanna Lahtinen