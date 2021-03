Liikunnan hyvinvointia lisäävä merkitys on vain korostunut koronan myötä

Ei päässyt Uuraisten liikuntateko-palkinnolla palkittu Sanna Espo iltapuvun ostoon, mutta kakkukahville sentään. Juhlallisen Keski-Suomen Liikunta Ry:n yleensä järjestämän Liikuntagaalan sijaan palkinto ojennettiin koronan vuoksi arkisesti perjantai-iltapäivällä Uuraisten kunnanvirastolla.

Sannan lisäksi palkinnon pokkasivat tyylikkääseen pikkumustaan, eli seuran huppareihin sonnustautuneet Janne Turunen ja Ilkka Salmi. He edustivat Uuraisten Urheilijoita, joka valittiin Keski-Suomen Vuoden 2020 nuorisourheiluseuraksi.

Fysioterapeutti ja seuratoimija Sanna Espo on toiminut Uuraisilla pitkään kuntalaisten liikuttajana fysioterapeuttina ja seuratoimijana. Sanna on lukuisten toimintavuosiensa aikana liikuttanut eri ikäisiä kuntalaisia työlleen omistautuneesti. Perusteluissa mainittiin myös, että Sanna on ohjaajana iloinen ja motivoiva.

Hänen ohjaamat liikuntaryhmät ovat paikkakunnalla tunnettuja ja suosittuja. Sanna saa liikuntaryhmien ohjaajana kiitosta myös vankasta ammattitaidostaan räätälöidä ja huomioida eri-ikäiset ja -tasoiset liikkujat.

– Mieltä lämmittää tämä yllättävä huomionosoitus. Nautin itsekin siitä, että saan ryhmiini mahdollisimman erilaisia ihmisiä, myös heitä, jotka eivät koe itseään kaikein sporttisimmiksi, Sanna Espo kertoo.

Kehonhuolto- ja kuntojumpparyhmät ovat tämän vuoden puolella totutelleet etäohjaukseeen Zoomin kautta.

– Yllättävän hyvin porukka on tavoitettu myös sitä kautta, vaikka itseäni ensin pelotti, eikä tekniikka ihan helppoa ole. Iäkkäimmät jumppaajat yllättivät tässäkin asiassa taidoillaan. Ikävä silti on jo tavallisia jumppia ja suoraa vuorovaikutusta, hän kertoo.

Espo pitää myös Uuraisten Liinojen jumppia, jotka toteutetaan tällä hetkellä ulkojumppina

Junnusähly liikuttaa noin 70 lasta viikoittain.

UU:n nuorisourheilumeriitit löytyvät tällä hetkellä varsinkin junnusalibandyn sektorilta. Laji on kasvattanut suosiotaan Uuraisilla viime vuosien aikana hurjasti. Uuraisten Urheilijoiden Junnusähly liikuttaa noin 70 lasta viikoittain. Uuraisten Urheilijoiden nuorisotoiminnan suurin vahvuus lienee kuitenkin monipuolinen lajikirjo kunnan kokoon nähden.

UU:n alajaosto Liinojen voimistelu- ja tanssitarjonta tarjoaa mielekästä liikkumista kaikenikäisille liikkujille. Liinoilla on ollut useita kilpailevia voimistelujoukkueita ja ompa Uuraisilla järjestetty Stara-voimistelutapahtumiakin. Ulkoliikunnan alkeita Uuraisten lapsille ovat tarjottu myös suosituissa yleisurheilu-, hiihto- ja pesiskouluissa.

– Kilpailumatkat ovat myös hyvin pedagogisia tapahtumia ja painotamme reilun pelin tärkeyttä.



– On monia meitä pidempään toimineita junnusählyaktiiveja, kuten Pitkäsen Satu, Tapperin Terho ja moni muu. Me tulimme mukaan nelisen vuotta sitten omien lasten kautta ja aika pian alkoi ilmaantua kiinnostusta myös kilpailutoimintaan. Intersport-liigassa ollaan nyt kolmen joukkueen voimin, Ilkka Salmi kertoo.

Haasteena alkaa pian olla jo salivuorojen rajallisuus, mikä onneksi on ratkaistavissa jalkauttamalla lajia myös kylien salaihin.

– Kilpailumatkat ovat myös hyvin pedagogisia tapahtumia ja painotamme reilun pelin tärkeyttä, Janne Turunen lisää.

– Uskon, että koronan tuomat rajoitukset ovat vain korostaneet lasten ja nuorten ryhmäliikunnan merkitystä heidän hyvinvointiinsa. Toivon, että tämä johtaa myös siihen, että seuroissa tehtävää vapaaehtoistyötä osattaisiin arvostaa enemmän, palkinnot jakanut vapaa-aikakoordinaattori Milla Ukkonen totesi.

Hanna Lahtinen