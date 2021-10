Lehtoselta puhtaat renkaat peräkonttiin

Rengasmyynti Lehtosella Uuraisten ja Saarijärven rajamailla rapakunnossa olevan Haukimäentien päässä eletään sesonkikiireessä. Lokakuun lopun räntäsateessa autoja on tulossa Kivilammen tilan takapihan verstaalle rengasvuoren viereen pitkässä jonossa. On renkaiden vaihdon aika.

– Aivan liian myöhään ihmiset yleensä vaihdattavat renkaat. Kolarit vähentyisivät huomattavasti, jos ihmiset hoitaisivat tämän niin pakollisen asian ennen kelien liukastumista, sanoo Ismo Lehtonen. Veljensä kanssa hän on työskennellyt alalla 26 vuotta.

Lehtosella renkaat vaihtuvat kätevästi. Renkaat irroitetaan, kunto tarkistetaan ja rengas nostetaan pesuriin. Puhtaat renkaat voidaan nostaa autoon mukaan peräkonttiin. Vaihtorenkaiden ilmanpaineet tarkistetaan ja nopeassa tahdissa ja tehokkaasti vaihtuu rengas auton alle. Ismo ja Jyrki Lehtonen tekevät tarkkaa työtä, kumpikin oman osuutensa sujuvana yhteistyönä.

Rengasasennuskoneen lisäksi Lehtosten verstaassa on pyörien tasapainottaja ja renkaiden pesukone. Pienessä mitassa renkaat voi jättää myös rengashalliin talven ajaksi. Tätä palvelua on tarkoitus lisätä.

Renkaita on tietysti myös myytävänä, kymmentä eri merkkiä. Toki renkaat vaihdetaan, vaikkei uusia ostettaisikaan. Myös maatalouskoneisiin vaihdetaan renkaita. Emil Riuttamäki tuli Multialta vaihdattamaan renkaat Volkswageniinsa.

– Täällä on loistava palvelu. Minä olen vakiasiakas, kommentoi Emil tyytyväisenä.

Veli-Pekka Kallio Kivijärveltä tuli ostamaan nastarenkaat ja Hän on käynyt Lehtosilla parinkymmenen vuoden ajan. Näin tekevät hänen sukulaisensakin. Asiakkaita on tänäkin syksynä tullut aina Kuhmoisista, Alajärveltä ja Hankasalmelta saakka.

Tellervo Lehtoranta