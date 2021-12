Lähiherkkuja Uuraisten torilta

Uuraisten keskustan palveluvalikoima ei nykyisellään ole kehuttava, siksi torstain ja muidenkin päivien torimyyjät ovat erittäin tervetullut lisä monipuolistamaan tarjontaa.

Tarmon kalamestarit on melko uusi, mutta jo paikkansa odotettuna vieraana lunastanut toimija Uuraisten torilla. Tutustumista on helpottanut, että myyjänä häärii usein uuraislaisia vuosikymmenet pankkivirkailijana palvellut Leena Rantanen.

– Tämä on sellainen paikka, että tästä ei pääse ohi, jos on oikeaan aikaan liikenteessä, sanoo ostoksille poikennut Heli Loberg.

Myös tuotteet, kuten Aurajuusto- tai pippurilämminsavulohi on todettu sellaisiksi, että ostamaan tullaan toisenkin kerran.

– Aina valmistamme tuotteemme kotimaisesta, laadukkaasta ja ennen kaikkea tuoreesta kirjolohesta. Nämä lohet on haettu Kaskisista rannikolta, koska siellä on laadukkainta tällä hetkellä tarjolla. Toivomme, että jatkossa saadaan vähintäänkin yhtä hyvää kalaa Laukaasta tai Rautalammilta, kertoo Tarmon Kalamestareiden Juha-Pekka Mäntynen Uuraisten torilla.

– Laatu on meille tosi tärkeää, tarjolla on esimerkiksi kutukalaa tai selkärankavääntyneitä tai liian nopeasti kasvatettuja, mutta ne eivät meille kelpaa. Kotimaisuus on myös ehdoton vaatimus, norjalaista emme käytä, hän jatkaa.

Mäntynen on alanvaihtaja. Ennen kalakauppiaaksi ryhtymistä hän ehti työskennellä Lidl Suomi Ky:ssä 17 vuotta.

–Firmalle nimen antanut Tarmo Minkkinen on kaverini Mika Sirosen appiukko, joka etsi yritykselle jatkajaa ja me Mikan kanssa tartuimme haasteeseen. Olemme hieman päivittäneet yritystä, vaikka esimerkiksi reseptiikka on jo valmiiksi niin hyvä, että sitä ei juurikaan kannata mennä muuttamaan, Mäntynen sanoo.

Lähiruuan arvostus lisääntyy koko ajan ja ostokokemuskin on ihan erilainen, kun tuotteen ostaa suoraan tekijältä, joka tietää tasan tarkkaan mitä myy.

– Torstaina Uuraisilla myynnissä olevat kalat, ovat vielä tiistaina uineet. Haemme kalat itse, sitten fileroimme, nypimme ruodot ja valmistamme tuotteiksi, Juha-Pekka Mäntynen kertoo.

Uuraisten lisäksi Tarmon Kalamestarien auto parkkeeraa Karstulaan ja Palokkaan. Kahtena päivänä viikossa myydään omasta Saarijärven toimipaikasta.

– Uuraisilla ihmiset ovat lämminhenkisiä, Palokassa ollaan vähän varautuneempia. Mutta kaikki asiakkaat ovat ihania, Mäntynen sanoo.

Kirjolohi ei muuten ole ollut Suomessa aina kirjolohi, sitä nimitettiin Suomessa aikaisemmin forelliksi ja sateenkaarirauduksi, mutta vuonna 1965 presidentti Urho Kekkonen anseerasi nimen kirjolohi, joka vakiintui kalan suomalaiseksi nimeksi. Suomessa kirjolohi on ylivoimaisesti eniten viljelty kalalaji. Sen tuotantomäärä, 12,2 miljoonaa kiloa, oli vuonna 2013 noin 90 prosenttia kaikesta ruokakalaksi viljellystä kalasta.

Hanna Lahtinen