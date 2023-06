Kylille humputtelemaan – taksi kulkee monena!

Eila Siekkisellä on hymy herkässä. Ja miksi ei olisikaan, sillä torstai on 92-vuotiaan, Uuraisten viimeisen sotaveteraanitunnuksen omaavan Eilan elämässä oikea juhlapäivä.

Aamukymmeneltä oman kodin pihaan on kurvannut taksillaan Kaistisen Vuokko ja Eila tietää, että Vuokon kyydissä hän on hyvissä käsissä. Nyt kun asiat on hoidettu ja hiuksetkin kiiltävät saunotuksen jälkeen, on aika istahtaa kahvittelemaan Selmakahvilan pöytään.

Jos Eila olisi syntynyt toiseen aikaan ja toiseen maailmaan, hän voisi olla tämän maan johtavia stand up -koomikoita ja hittibiisien nikkari. Nytkin juttu lentää siihen malliin, että pian Vuokon on pyyhkäistävä servetillä naurunkyyneleet silmäkulmasta.

Toinen ilopilleri Vääräsen Pirkko tupsahtaa ovesta ja vaihdetaan kuulumiset ja taas nauretaan. Molemmat naiset ovat ehtineet kokea kaikenlaiset elämän kelit. – Minä olen jo kauan kuulunut romukoppaan, mutta niin vaan siellä omassa kottaraispöntössäni elelen, Eila kikattaa.

Tällaisina hetkinä Vuokko Kaistinen tuntee suurta kiitollisuutta valitsemastaan ammatista.

– Asiakkaat ovat ihania ja tunnen itseni todella tarpeelliseksi, kun saan kulkea heidän kanssaan vaikka kauppareissuilla apuna tai saatella sairaalaan perille asti, hän sanoo.

Eila Siekkistä Vuokko kyyditsee sote-taksina. Hyvinvointialueen hallinnoimaan palveluun kuuluvat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Aikaisemmin näihin palveluihin oikeutetuilla oli ns taksikortti, mutta nyt kyydit organisoi Uuraisilla Keskustaksi Oy. Keski-Suomessa on toinenkin palveluntuottaja, Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy

– Täällä maalla varsinkin on monia ikäihmisiä, joille koti on rakas, mutta usein aika yksinäinen paikka ja tällainen palvelu on todella tärkeää. Toivon, että kaikki, jotka ovat oikeutettuja näihin matkoihin, ovat myös tietoisia asiasta. Eri kuljetuskäytännöt ovat Suomessa ovat nyt aika mutkikkaat ja pirstaloiset. Autossakin on monta eri laitetta eri järjestelmiä varten. Asiakas on kuitenkin aina tärkein, Vuokko miettii.

Omasta sote-taksi-oikeudesta voi tiedustella esimerkiksi hyvinvointialueen palveluohjaajalta. Uuraisilla sote-kuljetuksia hoitaa Simo Aholan ja Vuokko Kaistisen lisäksi myös Taksi Kokkila Oy.

Nimestä viis – pirssillä pääsee!

Sote-henkilöliikenne

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain sekä lastensuojelun, erityishuollon, sotaveteraanien ja aikuissosiaalityön matkoja kutsutaan sote-liikenteeksi. Tässä liikenteessä järjestämisvastuu on hyvinvointialueella. Aikaisemmin näihin matkoihin oikeutetuilla oli ns. taksikortti.

Uudet sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetuspalveluiden tuottajat aloittivat 1.3. Keski-Suomen hyvinvointialueella. Valitut yksilökuljetusten tuottajat ovat Keskustaksi Oy ja Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy. Kyytejä ajavat tutut paikalliset yrittäjät.

Päätös oikeudesta sote-kyytiin ja toimintaohjeet toimitetaan asiakkaille postitse. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä omaan palveluohjaajaansa tai sosiaalityöntekijäänsä ja kertoa, jos kirje ei ole tullut.

Ikääntyneiden ja kehitysvammaisten päivätoiminnan ryhmäkuljetuksista vastaa yksinään Keskustaksi Oy, jonka kanssa hyvinvointialueen päivätoiminnan yksikkö neuvottelee asiakkaidensa aikataulut. Kuljetettavat asiakkaat eivät siis itse tilaa ryhmäkuljetusten kyytejä, vaan saavat omat kuljetusaikataulunsa valmiina päivätoiminnasta.

Asiointikuljetus

Asiointikyyti, kutsutaksi tai asiointikuljetus on kuntien sisäistä asiointipalvelua yleensä kerran viikossa kyliltä kunnan keskustaan. Kyyti tilataan viimeistään edellisenä iltana suoraan kuljettajalta. Asiointikyytien taksa on samaa suuruusluokkaa kuin linja-autossa.

Toivakassa läntistä linjaa Nisulan ja Paloskylän suuntaan ajaa tiistaisin Taksi Tapani Järvelin ja itäistä Huikon, Kankaisten ja Ruuhimäen linjaa Tilausliikenne Rovio.

Uuraisilla asiointikyytejä hoitaa torstaisin Taksi Simo Ahola.

Kela-kyydit

Terveydenhuollon matkat terveydenhuollon yksiköihin esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle ovat ns. Kela-kyytejä, joista vastaa kokonaisuudessaan Kela.

Terveydentilan tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi korvauksen taksimatkasta saa, kun tilaa sen alueellisesta tilausnumerosta. Keski-Suomessa välittäjäfirmoja ovat Taksi Helsinki Oy ja Menevä Oy.

Mikäli haluaa kyydin tietyltä taksinkuljettajalta voi tilatessaan kertoa nelinumeroisen toivetaksin numeron, jonka saa kuljettajalta. Kannattaa myös etukäteen kuljettajalta varmistaa, että toivetaksi on tarvittavana ajankohtana vapaa

Hanna Lahtinen