Kyläkoululaiset Orpolla kylässä

Pääministeri Petteri Orpo tapasi maanantaina 4.12. kaksi nelosluokkalaista jokaisesta Suomen kunnasta. Toivakkaa juhlallisessa tilaisuudessa edustivat Oskari Tuovinen ja Tuomas Lottanen Kankaisten koululta, Uuraisilta puolestaan Iina Salmela ja Aapeli Hintikka Kyynämöisten koululta.

Ministerit Sari Multala, Riikka Purra ja Sari Essayah kiertelivät keskustelemassa lasten kanssa. Kiinnostavuudessa he kuitenkin hävisivät kirkkaasti yllätysesiintyjä Käärijälle.

– Tilaisuuteen matkattiin yhteiskyydillä muiden keskisuomalaisten kanssa, huoltajat lähtivät Helsinkiin mukaan, mutta itse tilaisuuteen heillä ei ollut asiaa. Poliisit valvoivat aluetta aidan luona ja vanhemmat saattoivat lapset vain linnalle ja sisälle saivat mennä vain lapsivieraat. Ja sitten juhlan jälkeen lapsi sai lähteä saattajakortillisen aikuisen matkaan, kertoo rehtori Leena Rintelä Kyynämöisiltä.

Matkan jälkeen juhlijat vastasivat muutamaan kysymykseen.

Mikä pääministerin tapaamisessa oli jännittävintä, entä hauskinta?

Tuomas: Jännää oli, että se oli niin iso paikka, että sinne saattoi eksyä. Oli hauskaa kiertää pääministerin huoneessa ja presidentin esittelyhuoneessa. Ja olihan siellä se Käärijäkin yllätysesiintyjänä.

Oskari: Jännittävintä oli se, kun piti kätellä aivan yksin. Hauskaa oli, kun karkkibuffa avautui.

Iina: Kättely oli jännittävintä. Piti puheen ennen yllätysesiintyjää.

Aapeli: Sama, kättely jännittävintä. Sanoi kätellessä tervetuloa Valtioneuvoston linnaan.

Mitä herkkuja oli tarjolla?

Tuomas: Karkkeja ja kokista ja täytettyjä patonkeja ja nugetteja.

Oskari: Kakkupaloja ja suklaita ja salaatteja oli ainakin.

Iina: Minitikkuja, joissa oli kasviksia, karkki-buffetissa oli Suomi-kakkuja.

Aapeli: Karkkia, oli karkki-buffet sekä minihampurilaisia.

Tämän vuoden teema oli ystävyys ja kaveritaidot. Millainen on hyvä kaveri?

Tuomas: Hyvä kaveri ei kiusaa, kaverin kanssa on kiva tehdä asioita esim. käydä pääministerin kutsuilla.

Oskari: Hyvä kaveri auttaa, neuvoo, lohduttaa, ei kerro salaisuuksia muille.

Iina: on kiltti toisille, puolustaa toisia, jos joku kiusaa ja auttaa jos toiseen vaikka sattuu.

Aapeli: Ei kiusaa, kannustaa toisia.

Seuraatteko uutisia? Mistä kanavista?

Tuomas: Katson uutisia Ylen kanavilta. Netistä seuraan välillä Iltalehteä.

Oskari: Ylen uutisia katson telkkarista ja joskus luen paperilehteä.

Iina: Kymppiuutiset perheen kanssa katsotaan.

Aapeli: Yhteiskuntaopin tunnilla katsottu joskus.

Mitä tarkoittaa, että Suomi on itsenäinen maa?

Oskari: Suomi voi päättää omista asioistaan ja omista rahoistaan, mitä niille tekee.

Tuomas: Suomella on oma pomo ja oma lippu laitetaan itsenäisyyspäivänä salkoon.

Iina: Se ei oo minkään muun vallan alla.

Aapeli: Ei kuulu mihinkään muuhun maahan.

Hanna Lahtinen