Kutsuntojen kautta armeijaan

Uuraisten seurakuntakodin juhlasali täyttyi kunnan nuorista miehistä syksyn kutsuntatilaisuudessa. Armeijaan pyrkimään saapui 26 hiukan arastelevaa ja hiukkasen jännityksestä tärisevää nuorukaista ikäluokasta 2003.

– Reippaita poikia täällä Uuraisilla ja toiveittensa mukaan he pääsevät asevelvollisuutta suorittamaan millaiseen tehtävään haluavat tai edes sellaiseen paikkaan, mihin toivovat. Hienoa on, että kaikki kutsutut tulivat paikalle. Kutsuntatilaisuus oli nyt hieman nopeutettu aikataulultaan koronapandemian vuoksi, kertoi tilaisuutta johtanut kapteeni Timo Mäkelä.

Armeijaan pyrkiviä tervehtivät Uuraisten kunnan edustajat Samuli Mattila ja Lauri Virtanen sekä kirkkoherra Antti Toivio. Samuli Mattila kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana kertoi omasta armeijan käynnistään, mistä ei kauan olekaan ja rohkaisi näin tulevia sotilaita isänmaan asialle.

Nuoret miehet ilmoittautuivat ensin toimistosihteeri Sirpa Koskelle ja pääsivät sen jälkeen saliin, missä videot ja elokuvat kertoivat asevelvollisten erilaisista mahdollisuuksista ja armeijan arjesta ja juhlasta. Huolellisesti filmejä seurasi Joona Mämmi, 17-vuotias lukiolainen Uuraisten Höytiältä.



– Aluksi ajattelin, että haluan mennä Tikkakoskelle, mutta nyt mieleni on muuttunut ja toivoisin pääseväni Kainuuseen. Se on mielenkiintoinen alue ja haluaisin olla siellä lyhyemmän kaavan mukaan. Voisin aloittaa armeijan tammikuussa 2023 ja toivon, että saan sieltä uusia kokemuksia, taitoja ja oppia viedä elämääni eteenpäin, kertoi Joona.

Joonan mieleenkään ei juolahtanut, että hän ryhtyisi sivariksi. Päin vastoin, hän on miettinyt myös, että hänen tuleva ammattinsa olisi armeijan leivissä.

– Olen kovin isänmaallinen ja kriisitilanteessa valmis etulinjaan. Uskoisin, että vanhempani hyväksyvät ratkaisuni ja ovat minusta ylpeitä, Joona pohdiskeli.

Topias Humalajoki käy myös lukiota, mutta toivoo pääsevänsä lähelle kotia Tikkakoskelle mahdollisesti jo ensi kesänä aloittamaan. Topias haluaisi suuntautua armeijassa sotapoliisin tittelin hankkimiseen. Markus Friman taas halusi ensin opiskella ja valmistua ohjelmistokehittäjäksi ennen inttiin menoa.

Pojat pääsivät kutsuntatilaisuudessa myös juttelemaan lääkärin kanssa kahden kesken.

– Motivoituneita nuoria ja suureksi osaksi hyväkuntoisia poikia, kertoi Uuraisten lääkäri Pertti Särkkä.

Armeijaan pyrkivien ja toimihenkilön muonituksen järjesti Eläkeliiton Uuraisten yhdistys.

Tellervo Lehtoranta