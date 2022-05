Kuohulla kaivataan uutta virtaa

Kuohun kylä Jyväskylän laidalla on hiljalleen toipumassa korona-ajan hiljaisuudesta.

– Kylällä kaivataan kipeästi uutta virtaa ja elinvoimaisuutta, sillä pitkään on keskitytty vain kylätoimintojen ylläpitämiseen, sanoo Kuohun nuorisoseuran 80-vuotias puheenjohtaja Eila Korpiaho.

Koulu on kylälle arvokas asia. Vuodesta 1986 lähtien koulua on aina silloin tällöin uhattu lopettaa, mutta sitkeästi koulu on jatkanut toimintaansa 1-4-luokkaisena. Kyläläiset uhkaavatkin järeillä toimilla saada koulu pysymään kylällä. Siinä ja muissakin kylää koskevissa asioissa on oltava tiiviisti yhteydessä kaupunkiin.

Kuohun koulu on perustettu jo 1914 ja koulun vanha osa, yhä liikuntasalina toimiva vanha koulu, on ollut olemassa lähes 100 vuotta vuodesta 1927 saakka. Lukuvuonna 2021-22 Kuohun koulussa on 40 oppilasta. Järven rannalla sijaitsevassa koulussa opetus tapahtuu kahden opettajan voimin yhdysluokissa. Opettajien apuna on koulunkäynninohjaaja ja erityisopettaja. Kuohun päiväkotikoulu toimii yhteistyössä Vesangan koulun kanssa ja rehtorina toimiikin Vesangan ja Kuohun koulun yhteinen rehtori Joel Linna.

Päiväkodin puolella lapsia on noin 30 ja he toimivat kolmessa ryhmässä. Kuohun päiväkodin toiminnassa korostuu liikunta- ja luontopainotteisuus. Kylä haluaa tarjota lapsille jatkossakin viihtyisän ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön. Lapsiperheitä pyritään saamaan kylälle asumaan.

Osayleiskaava kylällä jo on ja hienoon kylämaisemaan pyritään saamaan pienomakotitaloja, hyvät liikenneyhteydet ja oma pyöräilyreitti.

Eila Korpiaho ja Kirsti Koskinen-Lassila, molemmat ahkeria toimijoita, kertovat, että tärkeää on kylän yhdistysten välinen yhteistyö.

Kuohun urheiluseura Kuohun Veto, nuorisoseura, päiväkotikoulun vanhempaintoimikunta ovat kylän virkeimmät yhdistykset. Myös VPK ja kyläyhdistys toimivat. Kyläyhdistykselle on laadittu uudet kotisivut Internettiin.

– On hienoa, että kylälle on muuttanut nuoria ja aktiivisia perheitä. Tarvitsemme heitä koulun pystyssä pysymiseen. Samat ihmiset toimivat monissa yhdistyksissä ja kylältä löytyy parikymmentä todella aktiivista ja toimivaa henkilöä, mutta lisää kaivataan, kertoo Eila Korpiaho.

Kylällä toimii seurakunnan päiväpiiri ja ystävätupa. 1-6-luokkalaisille tarkoitettuun murkinakerhoon ilmoittautui 50 lasta.

Komeaksi entisöity kylätalo tarjoaa oivat puitteet monille harrastuksille ja erilaisille juhlille.

Tellervo Lehtoranta