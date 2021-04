Kunnia jokaiselle veteraanille ja lotalle

Kun lumet pikkuhiljaa sulavat on aika tehdä kävelyretki Uuraisten hautausmaalle. Kuukan koivikko on kaunis ja valoisa ja varsinkin juuriltaan uuraislaisille hautakivien nimet nostavat monta muistoa mieleen.

Varsin moneen hautakiveen on viime kesän jälkeen ilmestynyt pieni metallinen reliefi, joka kertoo kummun alla lepäävän henkilön palvelleen isänmaataan ja sitä kautta myös kotikuntaansa noin 80 vuotta sitten, kun Suomi oli sodassa ja itsenäisyys vaakalaudalla. Talvisodan alkaessa Uuraisten väkiluku oli 3300. Peräti joka neljäs nuorukainen ikäluokasta 1906-1925-syntyneet kaatui tai haavoittui sotavuosien aikana. Edes jossain määrin ehjinä tuolta retkeltä Uuraisille palanneet jälleenrakensivat Suomea, elivät elämäänsä ja lopulta kuolivat. Yhtään miestä ei ole enää joukossamme. Suuri osa heistä on haudattu Kuukan koivikkoon.

Yli sata merkkiä on jo kiviin kiinnitetty ja nyt työ on kääntymässä loppusuoralle.

Uuraisten hanke merkitä kaikkien veteraanien ja lottien haudat, on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Hankeryhmän vetäjä Hannu Koskinen on tehnyt kunnioitettavan urakan, joka on huomattu myös valtakunnallisesti. Uuraisten hanke sai arvokkainta mahdollista ruutuaikaa viime itsenäisyyspäivänä TV:n ykköskanavalla.

– Paitsi, että me merkitsemme omien veteraaniemme ja lottiemme haudat, me olemme vaikuttamassa esimerkillämme siihen, että myös muualla ryhdyttäisiin samaan työhön, Hannu Koskinen toivoo. Hankeryhmään kuuluvat hänen lisäkseen Pia Bärlund, Matti Eerola, Asko Paanala, Antti Toivio ja Juha Valkama.

Yli sata merkkiä on jo kiviin kiinnitetty ja nyt työ on kääntymässä loppusuoralle. Tällä hetkellä näyttäisi, että loput merkit kiinnitetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6., Tilaisuuteen juhlapuhujaksi on lupautunut veteraanien Pohjois-Uusimaan keräyspiirin päällikkö Olavi Kurko.

Jokainen hanketta tukenut saa muistoksi lahjoituksestaan kunniakirjan.

Hankkeen toteuttajajärjestönä on ollut Uuraisten Lions Club apunaan Uuraisten kunta, Martat ja reserviläiset. Veteraanijärjestöihin kuuluneiden veteraanien merkit ovat ilmaisia, mutta järjestäytymättömien merkit maksavat 20 euroa kappaleelta. Veteraanien omaisilta ei kuitenkaan ole toistaiseksi veloitettu mitään, eikä niin ole tarkoitus tehdä jatkossakaan, vaikka Uuraisten veteraanien alhainen järjestäytymisaste on tullut hanketoimijoille osin yllätyksenä. Keski-Suomen Osuuspankki ja Uuraisten apteekki ovat tukeneet toimintaa ja nyt tarvittaisiin vielä tukijoita lisää. Jokainen hanketta tukenut saa muistoksi lahjoituksestaan kunniakirjan.

Uuraisten yrityksiä on lähestytty asiasta kirjeellä, sikäli kun yhteystiedot on löydetty. Lahjoituksen johdosta voi myös olla yhteydessä esimerkiksi LC-Uuraisen presidentti Erkki Kivelään tai hankkeen vetäjä Hannu Koskiseen.

Hanna Lahtinen