Kunnanjohtajasta yrittäjäksi

Toivakan keskustassa Jussilantiellä sijaitsee TeemaHostellin kiinteistö, jonka tiloista osa on nyt valjastettu yrityskäyttöön. Yhtenä yrityksenä kiinteistöön mutti Rantuu Oy, jonka yrittäjänä toimii Toivakan entinen kunnanjohtaja Tauno Rantalainen.

Yritys tarjoaa palveluinaan tili- ja kirjanpitopalveluja sekä asuntoja Espanjasta. Espanjan asunnot ovat myytäviä, tosin asuntojen vuokrausvälitys onnistuu myös.

Yrityksen nimellä Rantuu on yhteys omistajan sukunimeen, mutta varsinainen nimi juontuu perheen kesäasunnon nimestä. Rantuussa työn painopiste on kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluissa.

– Toimenkuvani sisältää mm. veroilmoitusten tekemisen maatalous- ja metsäalan yrittäjille, kertoo Rantalainen.

Kirjanpito sujuu mieheltä vankan kokemuksen avulla, sillä hän on tehnyt sitä jo yli puoli vuosisataa.

Toivakka ja sen kehityshistoria on Rantalaiselle entisenä kunnanjohtajana tuttua. Rantalainen oli virassa vuosina 1983 – 1989 Toivakan ensimmäisen ja pitkäaikaisimman kunnanjohtajan, Matti Niemen, jälkeen.

Vasemmalla Matti Niemi luovuttaa kunnanjohtajan tehtävät seuraajalleen Tauno Rantalaiselle 30.4.1983 Kuva Matti Niemen kirjasta Polun varrelta.



Tauno Rantalainen juttelee nykyisen kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen kanssa TeemaHostellin tilojen avoimissa ovissa joulukuussa. Kuva Arja Marjonen.

Matti Niemen ja heidän lisäkseen Toivakan kunnanjohtajina ovat toimineet ainakin Reijo Koskinen, Erkki Pyökkimies, Kalle Larsson ja Pirkko-Liisa Vesterinen.



– Noina vuosina Toivakassa rakennettiin ahkerasti. Muun muassa nykyiset terveysasema ja kirjasto rakennettiin silloin ja ne ovat edelleen toiminnassa.

Rantalainen muistelee kunnanjohtaja-aikaansa työntäyteisenä ja kiireisenä.

– Se oli elämässäni mielenkiintoista aikaa. Siitä olen nyt iloinen, että Toivakka on säilyttänyt itsenäisyytensä Suomen kuntakartalla ja voi päättää edelleen omista asioistaan.

Rantalainen toteaa alkaneen vuoden odotuksista sen, että voisi hoitaa työtään tehokkaasti. Tietystihän toivoo myös elinkeinoelämän pääsevän pois koronan varjosta.

Veikko Ripatti