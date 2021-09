Sari Rimmi (sd.) kaipasikin linjapuheessaan henkilökohtaista ja välittömämpää kontaktia ihmisten välille uuden, kolmanneksella uudistuneen valtuuston kokoontumisiin.

– Ehkä jossain vaiheessa lähiaikoina voimme vielä tavata ja tutustua toisiimme ilman turvavälejä ja kasvomaskeja, ilman tätä etäisyyttä ja virallisuutta, hän sanoi kiiteltyään paikallispoliitikkoja luottamuksesta ja puheenjohtajuuden jatkopestistä.

Täysivaltaisen 21-jäsenisen joukon jokainen varsinainen valittu jäsen oli paikalla ja päätöksetkin tehtiin sulassa sovussa, yksimielisesti. Listalla oli liuta luottamuspaikkoihin valintoja, joita poliittiset ryhmät olivat yhdessä jo valmistelleet.

Valtuustokauden avasi iältään vanhin valtuutettu Veli-Matti Arponen (sd.). Hän on ollut vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin Uuraisilla vuodesta 1975 alkaen eli noin ihmisen työuran mittaisen ajan.

Nyt alkanutta valtuustokauttaan hän kuvaili toiseksi ja viimeiseksi kohdallaan. – Toivon, että yhdessä pääsemme hyviin päätöksiin. Kunnan parasta tässä haetaan, hän kiteytti ja saatteli näin joukkoa nelivuotiskaudelle tekemään järkeviä päätöksiä.

Menneen suhteen kritiikittä ja pelkän hyvän tulevan toivossa Arponen ei työtä jatka. – Olemme tehneet merkittäviä päätöksiä viime kaudella. Esimerkiksi Uuraisten valokuituverkko on puhuttanut syystäkin paljon, samoin koulujen, Hirvasen ja Kyynämöisen, investoinnit sekä keskusurheilukentän uusiminen. Näillä on ollut vaikutuksia jo muutenkin tiukilla olevaan kuntatalouteen, mutta onneksemme tilannetta korjasi valtionhallinnon koronaraha, noin miljoona euroa, jolla viime vuonna paikattiin taloutta.

Arponen tiivisti tilannearviossaan, ettei hätiköityjä päätöksiä voi tehdä, kun velkaa on kunnalla 17 miljoonaa euroa ja asukasmäärä hiipumassa. Velka per asukas kasvaa ja tähän on saatava jarrua pian.



Koska poliittiset ryhmät olivat valmistaneet esitykset lähes kaikista valtuuston päätettävistä luottamuspaikkajaoista, kokous soljui eteenpäin päätöskohta toisensa jälkeen lähestulkoon puheenjohtajan lukemien esitysten pöytään nuijimisilla. Nuija tosin oli tällä kertaa kynän muotoinen, perinteisempi malli lienee jäänyt kesätauolleen Kuntalan valtuustosaliin, josta väljempiin tiloihin oli koulukeskukselle tultu jälleen kerran kokoustamaan.

Kokouksen loppupuolella tekninen johtaja Janne Koskenkorva esitteli kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshankkeen tilannetta ja toteumaa. – Rakennusrekisterin ajantasaistaminen on aloitettu, ensimmäisessä vaiheessa on käyty mittaamassa noin 700 rakennusta. Keskustan alueella on löytynyt 13 500 neliön verran eli 21 prosenttia lisää rekisteriin ilmoitettavaa rakennusta.

– Valtaosa näistä on talousrakennuksia, mutta pientalojakin on ilmoittamatta laajennettu tai rakennettu luvasta poiketen noin 10 prosentin verran kokonaisalasta laskettuna. Jopa yksi kerrostalo löytyi, jonka pari kerrosta oli jäänyt kertomatta meille, Janne Koskenkorva totesi.

Koskenkorvan sanoin suomalaiset ovat rakentajakansaa, jolle lupa-asiat eivät heti ensimmäisenä tule mieleen, kun lautakasa sattuu tontilla lojumaan ja nikkarointihimo iskee. – Kaikki yli viiden neliön pömpelit pitää kuitenkin ilmoittaa kiinteistörekisteriin. Kaikkiin rakennelmiin ei tarvita rakennuslupaa, usein riittää ilmoitus, mutta se on kuitenkin tehtävä, hän selvitti.

Tarkastuskierros toteutti myös toisin päin selvityksen yhtenä perusteena ollutta verotettavien tasapuolista kohtelua. Teollisuusalueella iso teollisuushalli oli merkitty rekisteriin tuplaneliöinä. Omistaja oli siis maksanut kiinteistöveroa tuplasti liikaa, nyt se korjattiin.

Kokonaisuutena ensimmäisessä vaiheessa löydetyt korjaukset aiheuttivat muutoksia 21 891 euron verran kiinteistöverotukseen. Summa on kunnan kantilta katsottuna plusmerkkinen, joten selvitys on osoittanut merkittävyytensä jo nyt.

Ennen selvityksen aloittamista tehdyn konsultin arvion mukaan koko Uuraisten kunnan alueen osalla on nähtävissä noin 15-20 prosentin kiinteistöverolisäys kokonaismääriin. Alustavasti laskettuna se tarkoittaa noin 70 000 – 110 000 euron vuosilisäystä kiinteistöverotuloihin.

Selvitystä jatketaan koko kunnan alueelle ja työ tehdään määräaikaisen, asiaan keskittyvän tekijän toimesta, asiantuntijoita tarvittaessa apuna käyttäen ja valtuuston antaman määrärahan sallimalla vauhdilla eteenpäin.

Valtuuston kokouksen päätteeksi muistuteltiin valtuutettuja vaalirahoitusilmoituksista. Ilmoitukset tuli jättää viime viikon maanantaihin mennessä, mutta vielä tällä viikolla keskiviikkona edelleen ilmoittamatta oli kolmen uuraislaisen ja yhdeksän toivakkalaisen ilmoitusvelvollisen vaalirahoitus.

Lea Lerkkanen