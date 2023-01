Kun oma puhti on poissa, tilaa Kotipuhti

Kotipuhti on uusi toivakkalainen yritys, jonka taustalta löytyy Kankaisilla asuva perheen äiti Tiina-Liisa Honkonen. Kotipuhti tarjoaa kotisiivousta Toivakan ja lähiseutujen asukkaille.

– Pidän siivoamisesta, oikeilla välineillä se on oikeasti hauskaa. Esimerkiksi oikein likainen uuni on minulle kiva haaste, jonka puhtaaksi saaminen tuo onnistumisen iloa, hän kertoo. Työnjäljen näkeminen heti, on hauskaa. Ilokseen Tiina-Liisa on pistänyt merkille, ettei ole ainoa lajissaan, vaan että siivouksesta on tullut trendilaji, jonka huomaa erityisesti instagramissa. Auri Kananen on kuuluisin somesiivooja, mutta koko siivousala on nykyään siisti juttu.

Ajatus omasta yrityksestä on muhinut mielessä jo useamman vuoden.

– Eniten minua jännitti yrityksen perustamiseen liittyvät asiat, mutta eivät ne nyt niin vaikeita taida ollakaan. Luotan, että kun on hyvä kirjanpitäjä, niin asiat sujuvat. Myös kotijoukot kannustivat yrittämään.

Kotipuhti tekee pääasiassa kotisiivouksia, mutta myös yritysasiakkaat ovat mahdollisia. – Esimerkiksi Vaajakoskella käyn siivoamassa ison yrityksen toimisto- ja taukotilat viikoittain, hän kertoo.

– Se tunne kun saa tulla raskaan työpäivän jälkeen siistiin kotiin on varmasti monen muunkin mielestä ihanaa, sellaisia elämyksiä haluaisin antaa. Tai mielelläni kävisin siivoamassa ikäihmisten luona, jolloin voisi rupatella samalla kun pistää kotia kuntoon, hän haaveilee.

Juuri perustetulla yrityksellä ei vielä ole liiaksi asiakkaita ja markkinointikin on vasta alkamassa. Esimerkiksi Instagramista Kotipuhti jo löytyy.

– Minulla ei ole valtava kiire, vaan aloittelen yritystoimintaa pikkuhiljaa. Noin viiden vuoden päästä toivoisin, että minulla on vakiintunut asiakaskunta ja elanto työstäni.

Siivousalan yrityksen perustamiseen ei tarvita suuria investointeja, mutta Honkonen on panostanut hyviin välineisiin ja aineisiin.

– Esimerkiksi ikkunanpesu on aivan eri asia hyvillä välineillä, jolloin laseista tulee oikeasti puhtaat. Pyrin myös käyttämään niin ekologisia aineita kuin mahdollista, hän sanoo.

Kotitalousvähennys on jo monelle tuttu. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä öljylämmityksestä luopuminen ovat palveluja, joista verottaja hyvittää eniten, 60 prosenttia työn osuudesta, jos ostaa työn alan yritykseltä. Näistä töistä Kotitalousvähennyksen maksimi on

3 500 euroa henkilöltä vuodessa. Omavastuu on 100 euroa. Se on iso etu siivoustyössä, jossa korvaus koostuu lähes kokonaan työstä pientä matkakorvausta lukuunottamatta. Kotitalousvähennystä saa myös jos ostaa ikääntyville vanhemmilleen siivouspalvelua.

– Ottakaa vain rohkeasti yhteyttä, paras palkinto työstä on tyytyväinen asiakas Tiina-Liisa Honkonen kannustaa.

Hanna Lahtinen