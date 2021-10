”Kun löytää kirjaston, ei ole enää yksin”

Toivakan kirjasto on juhlinut 130-vuotista olemassaoloaan pitkin vuotta, viimeksi toissa viikon maanantaina. Juhlapuheen piti sivistyksen toimialajohtaja Sirpa Orell-Pohjola. Toivakan kunnan kukkatervehdyksen toi kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen. Juhlan toisessa osiossa tervehdyspuheen piti kirkkoherra Panu Partanen ja runoja lausui Martti Pylväläinen. Kirjavinkkejä jakeli kirjastoavustaja Anne Pajunen ja musiikista huolehti lapsikuoro Tähtärit johtajanaan opettaja Maija-Liisa Hyppönen. Mukana kirjastojuhlan järjestelyissä olivat Toivakan-Joutsan 4H- yhdistys sekä Toivakan Pitäjäseura.

– Kirjaston alkuaikoina kirjat olivat ns. kirjastokaapissa. Toivakan kirjasto kirjastokaappeineen on sijainnut kylätaajamassa monissa eri kohteissa. Nykyisin kirjastolla on hienot salit ja nyt Keski-Kirjastossa mukana oleminen tuo lainattavien aineistojenmäärän mittamaattoman suureksi, totesi Orell-Pohjola.

Hän loi katsauksen oman lapsuutensa aikaan, jolloin kirjoilla oli hänelle suuri merkitys.

– Kun olin pikku lapsi ja asuimme Kalajoella, sieltä muistan kirjan ”Tuuli tuli kaupunkiin”. Sitä kirjaa isosiskoni luki iltasaduksi. Kalajoella tuulee aina ja minä luulin kaiken aikaa, että kirja kertoi merituulesta. Kun sitten vartuin ja itse luin tuon Irja Lappalaisen kirjoittaman kirjan ”Tuuli tuli kaupunkiin”. Silloin sainkin todeta, että kirjan Tuuli oli tyttö. Sitten muutimme Keski-Suomeen Saarijärvelle. Kävin siellä Tarvaalan koulua ja Tarvaalan koulukirjasto koululla, on se toinen lapsuuden merkittävä kokemus. Kirjasto siellä oli tosi pieni, muutama hylly kirjoja jotka olivat hyvässä järjestyksessä, mutta aina siellä löytyi lainattavaa. Erityisesti tunnemuistissa ovat ne pahviset kortit, jotka olivat siellä kirjojen takakannessa joihin kirjoitettiin tai lyötiin leima. Sitten muistan vielä ne puiset laatikot, joissa oli kirjakortit ja niissä lainattavana löytyvien kirjojen tiedot. Yleisten kirjastojen toimintaa säätelee kirjastolaki, josta ensimmäinen laki tuli voimaan 40 vuotta sitten ensimmäisistä kaappikirjastoista. Kirjastolain mukaan kirjasto tarjoaa kaikilla yhdenvertaisen mahdollisuuden sivistykseen ja kulttuuriin ja tietoa kaikkien saataville tukien aktiivista kansalaisuutta demokratiaa ja sananvapautta. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa keskiössä on lapsi, kirjastossa keskiössä on kirja, kertoi Orell-Pohjola.



Onko digitaalisuus ja sähköinen kirja sivuuttanut perinteistä kirjanlainaamista?

– Digitaalisuuden myötä hiukan pelättiin sitä, miten kirjastotoimen käy ja miten ylipäätään käy kirjallisuuden? Mutta kirja ei ole hävinnyt mihinkään, kirja on yhtä tärkeä kuin ennenkin. Kun löytää kirjaston, ei ole enää yksin. Kirjaston kautta pääsee monille maailmanympärysmatkoille ja seikkailuille, kirjoista löytyy romantiikkaa, kirjastoista löytyy huumoria, kirjastoista löytyy tietoa, sieltä löytyvät kaikki koulun aineet ja ammattitutkinnot. Toivakan kirjasto palvelee tosi laajoin aukioloajoin, kiitos omatoimikirjaston.

Lopuksi Orell-Pohjola antoi tunnustusta ja kiitosta kirjastonhoitaja Anne Vihiselle sitoutumisesta, sydämellisyydestä ja kirjastotyötä kehittävästä työotteesta. Samoin hän kiitti Toivakan kunnan vapaa-aikasihteeri Satu Paalasta joka tekee niin paljon työtä kirjaston hyväksi ja tuo osaamisellaan kirjastoa näkyväksi myös somessa, sekä osallistui myös kirjastojuhlan järjestelyihin. Samalla Orell-Pohjola toivotti kirjastoavustaja Anne Pajusen tervetulleeksi Toivakkaan ja mukaan kirjastotiimiin.

Veikko Ripatti