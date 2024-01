Kova pakkanen työllistää yrityksiä

Kova ja varsin pitkä pakkaskausinäkyy joidenkin yritysten työtilanteessa. Toivakkalaisessa LVI-Palvelu Mainio Oy:ssä se näkyy jopa paineistavana toimintana. Pakkanen on laittanut yrityksen asentajille vipinää kinttuihin. Lämmitysjärjestelmiä on ns. kyykännyt ja putkia on jäätynyt. Myös huoltotöitä on ollut ja niissä on jouduttu tekemään tilapäisiä korjauksia.

– Olemme olleet koko menneen viikon hätäaputöissä, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Petteri Pölkki.

– Vesijohtoja on saatu sulatella koko viikon ajan, kertoi firman asentaja Otto Bågman.

– On jouduttu vaihtamaan vesipumppujakin jäätyneen ja haljenneen tilalle, sanoo yrityksen asentajana myös toimiva Vesa Hokkanen.

Miehet tietävät kokemuksesta, että työt tämänkin pakkasjakson osalta tulevat jatkumaan vielä jonkun aikaa. Pakkasten hellittäessä putkirikkoja alkaa esiintyä yhä enemmän, kun kylmä hiipii syvempään maahan. Tähän putkien rikkoutumiseen liittyvä selitys on aineen lämpölaajeneminen. Lämpötilan vaihdellessa vesiputken ja sen sisällä olevan jään tilavuus supistuu ja laajenee. Kun pakkanen hellittää, sulaa vettä pääsee jäätymiskohtaan lisää. Siinä jäätyessään se rikkoo ympärillä olevan putken. Routa etenee pitkin talvea myös pakkasten lauhtuessa, jolloin tuntuu siltä, että jäätymisongelmat alkavat oikeastaan vasta keväällä ilmojen lämmetessä. Sulatusmiehille tämä tarkoittaa hommien jatkumista myös pitkälle kevääseen.

Toinen pakkasen kohderyhmä ovat kulkuneuvot. Autojen korjaustoimintaa harjoittava Tommi Virtanen Toivakan Rengas- ja Autohuollosta on kohdannut monia pakkasen puremia autoilijoita.

– Ensinnäkin olen itsekin kokenut sen, että tämä työtilani on nyt varsin kylmä, mutta vaatetusta lisäämällä tarkenee. Asiakkailleni kova pakkanen on merkinnyt ajoneuvojen hyytymistä. Ongelmia ovat tuottaneet autojen akut ja niitä olenkin saanut vaihtaa enemmän kuin aiempina vuosina. Akut on syytä ladata täyteen ja tärkeätä on välttää lyhyitä ajomatkoja ja niiden välissä tapahtuvaa auton sammuttamista. Joskus olisi parempi rikkoa lakia ja antaa auton käydä lyhyiden kaupassakäyntien ajan, toteaa Virtanen.

Yksi huolenaihe autoissa on pakkaskaudella moottorin huohottimen jäätyminen. – Jos se jäätyy, moottoriin syntyy paine joka sylkee öljyt pihalle vaikkapa öljytikun reiästä. Näin tapahtuu, kun moottorikaasujen sisältämä vesihöyry muuttuu ongelmaksi. Vesihöyry jäähtyy ja tiivistyy kampikammiosta imusarjaan johtavassa letkussa vedeksi. Kovalla pakkasella vettä saattaa kertyä huohotinletkuun niin paljon, että se tukkeutuu. Moottorin sisään syntyy kova paine, jonka seurauksena moottoriöljyt ajautuvat pihalle. Välttämättä öljynpainevalo ei sitä tunnista ja ilman öljyä moottori ei kestä vaan vaurioituu, kertoo Virtanen.

Lisäksi auton polttoainesuodatin saattaa jäätyä jolloin matka keskeytyy.

Virtanen toteaakin, että tällaisilla pakkasilla olisi hyvä antaa auton seistä tai jos pitää ajaa, antaa sen seistessä käydä tyhjäkäynnillä.

Veikko Ripatti