Koulutiet turvalliseksi yhteisvoimin

Toivakan koulutaksiyrittäjät pitivät ennen koulujen alkua palaveria. Siellä he saivat idean ensimmäisen koulupäivän suojatiekäyttäytymisen ohjauksesta. Ajatus toteutettiin niin, että osa Toivakan kunnan työntekijöistä ja muutamia lasten vanhempia pukivat turvaliivit ylleen ja asettuivat Toivakan keskustaajaman keskeisten suojateiden luokse ennen koululaisten tuloa.

Kunnan työntekijöistä ja koululaisten vanhemmista koottu ryhmä lähti Toivakan keskustaajaman suojateille ohjaamaan koululaisten suojatiekäyttäytymistä. Oik. Heidi Hokkanen, Rauni Heikura, Tanja Poikolainen, Anneli Kauppinen, Minna Siltala, takarivissä Anna-Mari Kristola, edessä vasemmalla on Heli Manninen ja Touko Aalto.



Suuri osa kouluvuotensa aloittavista tuli polkupyörillä. Polkupyöräillyssä on muistettava se, että kadun yli menevää suojatietä ei saa ylittää ajaen, jos mielii nauttia jalankulkijain oikeuksista ja ylittää suojatie turvallisesti. Nyt kiinnitettiinkin huomiota juuri tähän asiaan.



Mukana suojatieopastuksessa oli Toivakan uusi kunnanjohtaja Touko Aalto. Ystävällisesti hän antoi pyöräilijöille neuvon, että tulee laskeutua alas pyörän päältä, katsoa ettei autoja tule ja ylittää katu suojatietä pitkin pyörää taluttaen.

Työmatkansa Toivakan koulukeskukseen pyöräilee myös opettaja Hanna Manninen. Hän laskeutui jo ajoissa pois pyörän päältä ja talutti pyörän oikeaoppisesti suojatien yli.

Veikko Ripatti

Pienikin ylinopeus lisää vaaraa suojatiellä

Suojatien pitäisi olla turvallinen väylä tien yli, mutta valitettavasti se ei sitä aina ole.

Liikenneturva tutkasi autoilevien nopeuksia suojateillä koulujen läheisyydessä 30 km/h nopeusrajoituksen alueella viime toukokuussa. Tulokset ovat karut. Useampi kuin viisi kuudesta kuljettajasta ajoi suojatielle ylinopeutta. Joka neljännellä ylinopeutta oli yli 11 km/h. Liikenneturva peräänkuuluttaa ryhtiliikettä ratin taakse: jokaisen kuljettajan on syytä ottaa koulujen alku herätyksenä tarkastella omaa käyttäytymistä liikenteessä.

Tehokas tapa lisätä suojateiden turvallisuutta on laskea niitä edeltäviä nopeuksia. Se vähentää onnettomuuksia ja lieventää törmäysten seurauksia.

– Suojatieonnettomuuksien seurauksien vakavuuden ratkaisee nopeus. Siinä kohdassa, missä 30 km/h nopeudella ajanut kuljettaja on sekunnin reaktioajan jälkeen jarruttamalla saanut pysäytettyä autonsa, 40 km/h ajaneella on nopeutta vielä reilusti yli kolmekymppiä. Ero on käänteentekevä jalankulkijan turvallisuuden kannalta, selventää Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen on huolissaan kehityksestä, jossa aikuiset sivuuttavat nopeusrajoitukset ja lisäävät liikenteen turvattomuutta – ajattelemattaankin.

– Vaikka onnettomuutta ei tapahdu, auton peltikuoren ulkopuolella pieneltäkin tuntuvat nopeuden ylitykset voivat lisätä tuntua liikenteen turvattomuudesta. Erityisesti tämä korostuu koululaisten kohdalla. Lapsen näkökulmasta autojen vauhti, kiihdytykset tai äkkijarrutukset voivat saada koulutien tuntumaan pelottavalta, Anteroinen summaa.