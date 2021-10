Kotipihameiningillä kunta kauniiksi

Sirpa Forsberg on puistomestari ja hän on ahertanut Uuraisten kunnassa maaliskuusta alkaen projektityöntekijänä. Sirpan varsinaisena tehtävänä on olla rakennusvalvonnan apukäsinä valtakunnallisessa projektissa, jossa päivitetään kiinteistörekisterit ja yhdistetään kunnan, digiviraston ja verottajan tiedot. Työhistoriansa ansiosta hän sai tehtäväkseen myös kartoittaa ja miettiä, ensimmäisen mittausosion jälkeen, kuinka kylän maisemaa ja näkymiä voisi virkistää.

Hänellä on jo selkeä visio siitä, miten nyt ensiksi kirkonkylä ja muut kylät saataisiin kauniiksi, viehättäviksi ja houkutteleviksi paikoiksi asua.

Ruohonjuuritasolta on kaikki aloitettava. Kansainvälisen maisemapäivän 22.10. aikoihin hän istuttaa kanervia Kuukankeskuksen sisäänkäynnin koristeeksi. Omat sesonkikasvinsa on saanut kirjasto ja kunnanvirasto jo sipulikasvejakin. Koko ajan silmä rekisteröi paikkoja, joille pieni kasvojenkohotus toisi valtavasti lisää ilmettä.

– Kaipuuta ympäristön kunnostukseen kunnassa on ja pienelläkin panostuksella voidaan lähteä liikkeelle. Rahaa ei ole haaskattavaksi ja teknisellä toimella on käytössään ylläpitotehtäviin tosi pieni porukka, kaksi kiinteistönhoitajaa. Hattua nostan heille, että kaiken ehtivät tehdä, sanoo Sirpa.

Sirpa ottaisi kirkonkylällä maisemaa esille. Sitähän riittää, mutta nyt kylän kauneimmalla paikalla komeilevat roskasäiliöt. Keskustan tienvarren puiden vuosikasvu on ollut heikkoa. Ne kannattaisi uusia, sillä puu ottaa helposti itseensä pienistäkin kolhuista ja liian syvästä istutuksesta. Leinikinpuisto kaipaisi kipeästi pensaita ja perennoja.

Kunnallinen maisemanhoito, viheralueiden ja kiinteistöjen ylläpito vaatii rahaa ja tekeviä käsiä. Mikään ei tule itsestään. Jos yhteiseen omaisuuteen, rakennuksiin ja viheralueisiin ei satsata, remontit ja ylläpito tulevat kalliiksi. Hoitamisen laiminlyönti rikkoo rakenteita niin kiinteistöissä kuin viheralueilla. Puutarha vaatii ensimmäisinä vuosina huolellista hoitoa tai muuten rikkaruohot valtaavat penkit. Työn on oltava pitkäjänteistä ja monipuolista, muuten se räjähtää käsiin.

– Toiveitten kylä olisi helppohoitoinen, näyttävä, eri vuodenaikoina erilainen ja muuttuva ja sellainen, missä ihmiset kokisivat olonsa virkistyneiksi ja turvallisiksi. Näin käy, jos perustamiseen ja hoitoon panostetaan, tietää Sirpa.

Sirpa liputtaa luonnollisuuden puolesta. Luonnossa ei ole tyhjää paikkaa, vaan se on dynaaminen ja vaihtuva. Kun sipulikukat kuihtuvat, maa työntää kesän kukkia. Syksyllä maiseman värjää ruska. Maisema muuttuu vuodenaikojen mukaan.

Espoossa 13 vuotta kiinteistönhoidon puutarhurina ja Espoon kaupungin viherkunnossapidossa 19 vuotta työskennellyt Sirpa joutuu kääntämään töiden suunnittelun kotipihamaiseen mittakaavaan ison kaupungin viheralueisiin verrattuna.

Tellervo Lehtoranta