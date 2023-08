Korujen ja taulujen kauneutta Talaksen näyttelyssä

Jokihaarassa järjestetään Uuraisten viikon kulttuuritapahtumia. Kylätaloon tuo näyttelynsä korutaiteilija ja koiramies Tapani Hietala. Hänen silmää hiveleviä töitään on nähtävillä Uuraisten viikolla Talaksessa, jossa myös itse taiteilija nähdään työnsä ääressä 26.- 28.7.2023.

Tapani Hietala on Halsualta syntyisin ja nykyään Uuraisilla asuva eläkeläismies. Tie kulki Halsualta Helsinkiin, josta muutaman työvuoden jälkeen Ilmavoimiin Tikkakoskelle.

Luontoharrastusten lisäksi käsillä tekeminen on ollut pikkupojasta lähtien yksi tärkeä osa Tapanin elämää. Käsillä tekemisen mahdollisuudesta iso kiitos menee jo vuosia sitten edesmenneille vanhemmille, jotka eivät koskaan kieltäneet lapsiaan tarttumasta vasaraan, nauloihin, höylään tai muihin työvälineisiin. Tytär houkutteli hänet tekemään koruja. Korujen tuli olla hyvin viimeisteltyjä, kauniita ja yksilöllisiä, jotta kantaja voisi ne hyväksyä.

– Kierrätysmateriaalien kanssa työskentely on ollut osa harrastuksistani. Olen saanut opetusta korujen valmistukseen Taito Keski-Suomen, Jyväskylän kansalaisopiston ja Äänekosken Koskela-opiston kursseilla. Öljyvärimaalausta olen päässyt opettelemaan Halsua-viikoilla kolmena vuonna Olga Melet-Pajuojan oppilaana ja sitä ennen Jyväskylän kansalaisopistossa, kertoo Tapani.

Tapani Hietalalla on ollut kolme merkittävää näyttelyä. Ensimmäinen näyttely oli olla osa Taito Itä Suomen UUSIX EKODESIGN-näyttelyä Varkaudessa, Mikkelissä, Savonlinnassa ja Tallinnassa. Seuraava näyttely oli Halsualla kotikylän Kanasen Metsästysseuran 20-vuotisjuhlaan liittyen. Vuonna 2021 toteutui TEINSEN 2 -näyttely osana Perho-viikon tapahtumia. Taitojaan Tapani on jakanut myös Toivakan koululaisille kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä ja korujen teossa.

TEINSEN 3-näyttely muodostuu hopeakoruista ja luonto- sekä koira-aiheisista öljyväritöistä. Korut on tehty vanhoista hopeisista aterimista. Materiaali on hankittu kirppareilta, tuttavilta tai netin osto- ja myyntipalstoilta. Taiteilija on itse paikalla Talaksessa näyttelyn aukioloaikoina ja tavoitteena on naputella muutamia koruja työnäytöksenä kävijöille.

Myös kynä ja sivellin pysyvät loistavasti Tapanin kädessä. Näyttelyn taulut ovat öljyväritöitä viime vuosien ajalta.

Uuraisten kunnantalossa toteutetaan Uuraisten viikolla Kansalaisopiston näyttely, jossa on myös Tapanin hopeakoruja esillä.



Tapani ja Marjukka Hietalan hirsitalossa Jokihaarassa näkyy vahvana molempien kädenjälki. Talo on persoonallinen ja siinä on toteutettu myös kierrätysmateriaaleja sisustamiseen. Talo on luonnon keskellä Luhtasen rannalla, ja luonto on taiteilijalle tärkeä inspiraation lähde.

Tapanin suuri toive on, että saisi muitakin innostumaan kierrätysmateriaalien kanssa harrastamisesta.

Tellervo Lehtoranta