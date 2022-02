Korpipaatsamasta uusi ura

Jaana Hirsjärvi on tullut tutuksi useimmille Uuraisten Nuorisoseuran kautta. Seuran aktiivinen sihteeri puuhaa ja järjestää monenlaista, mutta hoitaa myös vähemmän näkyviä seuran paperitöitä ja taloutta, johon korona on tuonut haastetta. Osa taas tuntee hänet Vesiosuuskunta Uuraisen sihteerinä.

Nuorisoseura ei kuitenkaan ole Hirsjärven ainut harrastus. Sen pariin hän löysi kymmenisen vuotta sitten. Paljon vanhempaa perua on radioamatööriys, se alkoi jo vuonna 1985.

– Erityisen aktiivisesti toimin 90-luvulla, jolloin toiminta oli muutenkin hyvin järjestäytynyttä ja aktiivista. Silloin piti opetella sähkötys ja kuulua liittoon. Nykyään toiminta on vapaamuotoisempaa, hän kertoo. Harrastus on tuonut iloa myös poikkeusaikoina.

– Korona-aikanakin minulla on aina ollut juttukaveri yhtä lähellä kuin radio. Meillä on aamurinkulaporukka, jossa suurin osa juttelijoista alkaa olla melko vanhoja. Tykkään myös kovasti sähköttämisestä ja siinä kilpailemisesta. Viime vuonna menestyinkin hyvin, sain muutamia pokaaleja, hän kertoo. Hirsjärvi on myös ainoa suomalainen naissotilas, jolla on radioamatöörilupa.

Radioamatööriys on maailmanlaajuinen tai oikeastaan laajemmallekin levinnyt harrastus.

– Kun jenkit lähettäa sukkulan avaruuteen, niin myös sinne pystymme ottamaan yhteyttä. Radioamatöörit ovat myös paikantaneet melko tarkasti paikan, minne Malaysia Airlinesin lento 17 vuonna 2014 putosi, Hirsjärvi kertoo.

Koulutukseltaan Jaana Hirsjärvi on alun perin hovimestari. Hänellä on pitkä työkokemus Tampereen hotelleista ja on hän toiminut myös yrittäjänä lounasravintolassa ennen kuin lama iski. Nuori yksinhuoltaja ei lamaantunut, vaan opiskeli merkonomiksi.

– Sitten olin Pirkkalan kunnalla kanslistina, jonka jälkeen toimin maanpuolustuskoululla ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa Reserviupseeriliitossa. Kirkkonummelta sain siirron Tikkakoskelle ja muutimme Uuraisille.

Tämänhetkisestä työstään Puolustusvoimilla Jaana Hirsjärvi ei työn luonteen vuoksi puhu muuta kuin sen, että 20 vuoden ura on pian tulossa päätökseen ja hän liittyy nuorten eläkeläisten joukkoon 56-vuotiaana.

Eläkkeellä hän aikoo palata yrittäjäksi. Oma yritys Korpipaatsama on perustettu jo muutama vuosi sitten ja pohjaa aktiivisemmalla toiminnalle Hirsjärvi on luonut kouluttautumalla. Hän suoritti työn ohessa Saarijärven Biotalouskampuksella ympäristönhoitajakoulutuksen ja heti perään luonto- ja eräopasopinnot. Onnekas sattuma oli, että koulukaveriksi sattui muutamaa vuotta vanhempi, juuri puolustusvoimista eläköitynyt Teijo Haapakoski, jolla on yritys Erä – ja Luontopalvelut HyvänTähen.



– Armeijan työkokemuksemme vuoksi ymmärrämme hyvin toisiamme ja sitä, miten isojakin henkilömääriä ohjaillaan turvallisesti luonnossa. Logistiikan ja aikataulujen pitää toimia. Maastoruokailun järjestämisessä on omat haasteensa, mutta sen voi silti tehdä ekologisesti, tyylikkäästi ja ennen kaikkea mausta tinkimättä, Hirsjärvi sanoo ja kertoo välttävänsä esimerkiksi kertakäyttöastioita.

Korpipaatsama yhdistää hienosti kaikki Jaana Hirsjärven osaamisalat, sillä yrityksen palveluihin kuuluvat isännöinti- ja toimistopalvelut, eräruokailu ja eräopaspalvelut.

– Verkostoituminen on tosi tärkeää luontoalalla. Esimerkiksi kaikkea kalustoa ei kannata jokaisen yrittäjän hankkia. Minulla on toki kaikki perusretkeilyvälineet ja eräruokailuvälineistö isommallekin porukalle, sekä jousiammuntavälineet, mutta jos joku haluaa esimerkiksi kanootilla melomaan, otan yhteyttä Teijoon. Myös Ränssin Kievari on hyvä yhteistyökumppani meille luontoyrittäjille. Keski-Suomessa ollaan luontomatkailun kannalta vielä aika omatoimisia, mutta Lapissa esimerkiksi ollaan jo opas- ja muista palveluista valmiita maksamaan ihan oikea hinta, hän kertoo.

Tulevaisuudessa esimerkiksi tykytoiminta luonnossa, eräruokakurssit tilakäynteineen, saunaillat ja luomukosmetiikka lisäävät varmasti yhä suosiotaan. Hyviä luontokohteita löytyy läheltäkin, esimerkiksi Kapeenkoski ja Leivonmäen ja Etelä-Konneveden kansallispuistot. Luontomatkailu Keski-Suomessa kaipaa kuitenkin Hirsjärven mukaan lisää majoituskapasiteettia, markkinointia ja tuotteistamista.

– Kaikenlaista voisi järjestää, jos vain saisi. Toivotaan, että tämä korona pian helpottaa, yrittäjä huokaa.

Jaana Hirsjärvi ei ole ihan nuori, eikä erityisen urheilullinen, mutta sen hän näkee yrittäjyydessään vain vahvuutena.

– Minun seurassani ei kenenkään tarvitse suorittaa. Haluan olla esimerkkinä, että luonnosta voi nauttia kuka tahansa ja että se on kaikkien oikeus, hän sanoo.

Tulevaisuus näyttää Korpipaatsaman osalta hyvältä ja mielenkiintoiselta. Kiire ei ole mihinkään.

– Näen, että noin viiden vuoden päästä yritystoimintani on parhaimmillaan, Hirsjärvi sanoo.

Ennen kokoaikaiseksi yrittäjäksi ryhtymistä edessä on läksiäiset työkavereille. Niissä Jaana Hirsjärvi hyödyntää kotikunnan tarjontaa luovasti ja omia arvoja kunnioittaen.

– Ensin mennään hautausmaalle ja siivotaan sankarihaudat, sen jälkeen ruokaillaan tapulissa, joka on aivan upea paikka. Tämän jälkeen siirrytään saunomaan Marjoniemeen.

Teksti Hanna Lahtinen

Pääkuva Jorma Hirsjärvi, ruokakuvat yrityksen nettisivulta korpipaatsama.net