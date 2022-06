Konsertti kokosi hyvän tekemisen äärelle

Kesäkuun toisena lauantaina pidetyssä Jurvasten hyväntekeväisyyskonsertissa Haukanmaalla esiintyivät trubaduurit Jyrki Paananen ja Veijo Heinonen sekä bändi Särkimäki Beat eli Lasse Hokkanen, Pauli Hokkanen, Jukka Halttunen ja Pekka Pöyry.

Paikalla oli pihan täydeltä kuulijoita hyvästä musiikista ja kauniista kesäpäivästä nauttimassa. Pihakonsertti ei ollut aivan vain hyväntekeväisyystapahtuma vaan samalla nautittiin Vuokko Jurvasen 60-vuotispäivän kahvit.

Haukanmaa on varsin rauhallinen kylä Päijänteen rantamaisemmissa ja kaikki tapahtumat noteerataan. Yksi kyläläisistä totesikin, että kun kylällä tapahtuu jotakin, niin pitäähän sitä tulla katsomaan.

Pihakonsertti kokosi noin 90 kuulijaa. Vuokko Jurvanen näkee, että tällainen pihamaalla pidettävä hyväntekeväisyyskonsertti on paikallaan.

– Maailmantilanne laittaa ajattelemaan lähimmäistään yhä enemmän. Ukrainalla ja sen kansalaisilla on suuri hätä, joten meidän on hyvä auttaa heitä niiden kautta, joilla on valmiina organisaatiot heidän lähellään. Jokainen varmaan auttaa osaltaan, mutta välillä on hyvä tulla yhteen hyvän tekemisen merkeissä ja lahjoittaa siitä, mitä meillä on, Vuokko Jurvanen pohti.

Hän kokee, että yhteisöllisyys on nykyisin vähäisempää kuin aiemmin. – Kaipaamme yhteen tulemista ja musiikki yhdistää ihmisiä. Kautta aikojen lauluilla on kerrottu tärkeitä asioita, sukupolvelta toisellekin, hän mietiskeli merkkipäivänään sukulaisten, ystävien ja tuttavien keskellä.

UURAISLAINEN TRUBADUURI JYRKI PAANANEN esitti omiaan ja toisten tekemiä kappaleita. Ohjelmistossa oli muun muassa Kari Tapion kappale Sydänpuoli säätä vasten.

Kari Tapion laulun sanoma oli auttanut keväällä talon emäntää laittamaan laudan oikein päin pihanrinteeseen tehtyihin portaisiin.

Toivakan Veijo Heinonen lauloi itse sanoittamansa laulun Ukrainalle. Laulu puhutteli, se kuvasi Ukrainan lasten kaipuuta rauhaan ja turvallisuuteen.

Pihakonserttiin ja kauniiseen ilmaan kuului tietenkin myös Suvivirsi, joka laulettiin yhdessä Paanasen ja Heinosen esilaulamana.

Jurvasten perheen poika Lassi Jurvanen esitti kolme tekemäänsä räppiä, joiden aiheina olivat ”Kotitila”, ”Neljän veljeksen hyvät suhteet” ja vielä Vuokko-äitikin sai ikioman räpin.



Pihakonsertin lopuksi Oravasaaren jo eläkkeellä oleva idearikas opettaja houkutteli käkipillillään käen kukkumaan ja lauloi ukrainalaisen kansanlaulun Hiljainen tienoo.

Laulu tunnetaan yleisesti ukrainalaisena, mutta sen synty on kuitenkin venäläistä perua. Kappaleen Hiljainen tienoo eli Krinitsa (Криница) sävelsi vuonna 1964 samannimiseen neuvostoliittolaiseen elokuvaan kuuluisa venäläinen säveltäjä Andrei Eshpai Marin tasavallasta. Sanat lauluun teki kirjailija Vladimir Karpenko. Laulu kertoo luonnosta ja kauniista lähteistä tai kirkkaista puroista.

Monia vanhempia venäläisiä ja ukrainalaisia lauluja merkitään hiukan virheellisesti kansanlauluksi merkinnällä ”trad.”, mutta se johtuu siitä, että sävellykset ja sanoitukset olivat aiemmin tavallaan vapaata riistaa, sillä Neuvostoliitto ja Ukraina eivät olleet allekirjoittaneet ennen vuotta 1973 minkäänlaisia kansainvälisiä tekijänoikeussopimuksia.

Konsertin päätteeksi kahviteltiin Särkimäki Beatin musisoidessa taustalla.

KUKIN SAI KONSERTISSA KOHDISTAA LAHJANSA kolmesta kohteesta valitsemalleen. Ukrainaan kohdentuneet varat menevät lähetysjärjestö Fidan kautta. Joulun lapsi -projektiin lahjoitetut kohdentuvat Patmoksen välityksellä ja näin köyhien maiden lapsi saa kenties elämänsä ainoan joululahjan.

Eikä paikallisia toimijoitakaan unohdettu.

Toivakan helluntaiseurakunnan ylläpitämä nuorisokahvila Friday Night Cafe (lyhyemmin FNC) sai myös osansa konsertin tuotosta. FNC on Toivakassa toimiva kristillinen nuorisokahvila ja hengauspaikka. Se on toiminut kymmenkunta vuotta ja on kylän suosituin nuorten mesta. FNC tarjoaa päihteettömän ja turvallisen illanviettopaikan yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille sekä nuorille aikuisille.

Konsertin lahjoitukset tuotto oli yhteensä 1851 euroa. Siitä Ukrainalle kertyi Fida ry:n välitettäväksi 920, Patmos ry sai 344 ja FNC -nuorisokahvila 587 euroa.

Veikko Ripatti