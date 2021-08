Kolme kautta Toivakan puolesta

Toivakan uusi kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina ensimmäistä kertaa. Tuttua pitkänhuiskeaa hahmoa ei eturivissä tällä kertaa nähty, sillä Sakari Ainali päätti olla asettumatta ehdolle näissä vaaleissa. Työrupeama ei kuitenkaan päättynyt kesäkuun vaaleihin, vaan jatkui aktiivisesti luottamuspaikkaneuvottelujen merkeissä vielä pitkälle kesään. Vasta nyt on aika katsoa taaksepäin. Ura Toivakan kuntapolitiikassa kesti tällä erää lähes 13 vuotta ja koko sen ajan hän toimi näköalapaikalla kunnanhallituksen puheenjohtajana.

– Kiitän vaimoani ja lapsiani heidän tuestaan tässä kohtuullisen kiireisessä elämän jaksossa. Haluan myös kiittää lämpimästi toivakkalaisia saamastani luottamuksesta ja muita luottamustehtävissä kanssani olleita hyvästä yhteistyöstä näiden vuosien varrella. Asetuin Keskustan listalla ehdolle kuntavaaleissa 2008. Tuolloin sain vahvan valtakirjan ja sitä myötä vastuullisia tehtäviä. Tulin valituksi Toivakan kunnanhallituksen puheenjohtajaksi ja samaisen jakson toimin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Tervetulohaastattelussa vuoden 2008 marraskuussa tuore ääniharava vannoi yhteistyön nimeen ja hyvin ainalimaisesti korosti, että Toivakan kunnan asioita on jo aikaisemminkin hoidettu hyvin. Kasvua haettiin kiivaasti jo tuolloin ja vasta tulossa olevalta nelostien remontilta odotettiin paljon. Sote-uudistuskin oli jo jollain tapaa käynnistynyt ja Keski-Suomessa se tarkoitti esimerkiksi Palokan kuntayhtymän katoamista. Toivakka valitsi terveyspalvelujensa järjestäjäksi Seututerveyskeskuksen.

– Jaa-a, kumpiko on muuttunut enemmän, minä vai Toivakka. Kunta on mielestäni aiempaa nuorekkaampi, mutta minä en, Ainali miettii nyt.

Sakari Ainalin kunnallisuran alkupuolella Toivakan, kuten muidenkin pienten kuntien olemassaoloa itsenäisinä kyseenalaistettiin valtion suunnalta vahvasti. Kataisen hallituksen 2011 hallitusohjelman kuntarakenneuudistuksessa pyrittiin pakkoliitoksien kautta muodostamaan suuria työssäkäyntialueiden kokoisia kuntia.

Keski-Suomessa se olisi tarkoittanut jätti-Jyväskylää, mikä pienissä kehyskunnissa koettiin varsin pelottavaksi skenaarioksi.

– Toivakan asioista ovat erityisesti jääneet mieleen kuntarakenteeseen kohdistuneet selvitysprosessit ja taloudellisesti vaikeiden tilanteiden selvittämiset. Kunnanjohtajien rekrytointeja on sattunut kohdalle useampia ja ne ovat olleet kunnan kannalta tärkeitä saumakohtia. Rekrytointi on yksi tärkeä johtamisen elementti ja onnistuessaan menestystekijä. Myös uudet ihmissuhteet ja päätöksenteon hetket kaikkine mausteineen ovat olleet monella tapaa merkittäviä, Ainali summaa.

Kuntahallinnon käytännöt ovat muuttuneet merkittävästi kuluneen 13 vuoden aikana.

– Muutos ja muutoksen vauhti on ollut huimaa. Muutoksen huomasin penkoessani vanhoja papereita. Sitten paperin tulo loppui ja tulva siirtyi sähköpostiin, Ainali sanoo ja pitää hallinnon ja kokouskäytäntöjen modernisointia merkittävimpänä saavutuksenaan.

– Se ei ole tietenkään yksittäisen luottamushenkilön työn ansiota, mutta jo ensimmäisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeen vaadin, että kokouksen kulku kirjataan reaaliajassa näkyville kokoustilan seinälle. Siirryimme etuajassa nopeaan pöytäkirjan tarkastukseen ja julkaisuun. Minulla oli tavoitteena mahdollisimman avoin ja reaaliaikainen päätöksenteon kulttuuri ja siihen on päästy erityisesti taitavien viranhaltijoiden työn avulla, hän kiittelee. Muutoksen viimeisen silauksen pakotti tekemään korona, joka toi etä- ja hybridikokoukset osaksi kuntahallinnon arkipäivää.

– Toivon myös, että olen onnistunut demokratian vaalimisessa, koska se on ollut itse itselleni asettama tinkimätön tavoite. Olen yrittänyt toimia sellaisena puheenjohtajana, joka huomioi kaikki pöydän ääressä toimivat tasapuolisesti, lippiksen väriin katsomatta, hän lisää.

Yhteisten asioiden hoitajalta vaaditaan herkkyyttä, mutta myös kykyä kestää kritiikkiä, joskus epäreiluakin.

– Pahimmat pettymykset liittyvät tilanteisiin missä asioiden ratkaisemisen sijaan on hyökätty henkilökohtaisuuksin toista kohtaan tai yritetty kiristää, vaikka kyse olisi vain erilaisista mielipiteistä asiassa. Epäoikeudenmukaisuuden kokeminen on aina tuottanut pettymyksen tunteen, oli se sitten yksilöiden tai yhteisöiden välillä tapahtunutta. Näissä tilanteissa on sitten vaan kääritty hihat ja alettu lapioimaan. Virheitä on helppo etsiä taustapeilistä ja niitä voi olla houkuttelevaa mehutella, mutta yritäpä sillä tyylillä sytyttää joukkue hyviin tuleviin suorituksiin. Joitain haluamiani asioita en saanut maaliin, vaikka yritin vääntää rautalangasta. Tyydyin enemmistön päätöksiin enkä niistä heti viitsinyt rutista uudelleen. Taisin olla kestotyytymätön erilaisiin subventointipäätöksiin; porkkanoihin, alennuksiin ja muihin ”pikakivoihin”, missä näin esimerkiksi tasapuolisuus- ja jatkuvuusongelmia. Perusteluni vesilaitoksen yhtiöittämistä ajankohtaisuudesta eivät ole vakuuttaneet, mutta asiathan tapahtuvat sitten kun ne kypsyvät tarpeeksi, Ainali pohdiskelee.

Ajatus, että Toivakka ei olisikaan pieni demokraattinen kunta, vaan diktatuuri, jota hallitsisi yksinvaltiaana Sakari Ainali, ei saa miestä innostumaan.

– Muuttaisin hallintomallin välittömästi takaisin demokratiaksi, toki jäykkyyttä karsisin yhteiskunnallisesta byrokratiasta saman tien. Kehittäisin kunnallisia päätösprosesseja notkeammiksi vaikkapa hieman yritysmaailman suuntaan, hän kaavailee.

Kunnanhallituksen puheenjohtajuus on aikaa vievä pesti ja vaatii laajojen ja erilaisten kokonaisuuksien hallintaa.

– Aika ison palan elämästä se haukkasi, jos huomioi kokousten lisäksi sen energian mikä menee asioista huolehtimiseen ja valmistautumiseen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa asioiden poliittista valmistelua ja se ketju lähtee kunnanjohtajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä, lautakuntien kautta hallitukseen ja sieltä valtuustoon saakka. Eipä ole enää valtuustossa tarvinnut asioita ainakaan itselleen tahkota, kun on niitä sinne tuotaessa jo moneen kertaan taputellut. Puheenjohtajan kalenteri täyttyy moninaisista menoista ja välillä niiden sovittaminen työ- ja perhe-elämään oli hankalaa. Nyt teen varmaankin niitä asioita, mille ei jäänyt edellisinä vuosina riittävästi aikaa tai energiaa.

Tee tehtäväsi omana itsenäsi ja toisia kunnioittaen.

Politiikka on myös mitä suurimmassa määrin ihmisten kohtaamista.

– Ihmissuhteet kunnallisessa- ja maakunnallisessa politiikassa ovat tekemisen voimavara ja näiden tehtävien suola. Sitä yhdessä tekemistä jään kaipaamaan, vaikka luotankin uudistuneeseen valtuustoon. Koossa vaikuttaa olevan motivoitunut ja hyvä porukka.

Toivakan uutena kunnanhallituksen puheenjohtajana aloittaa Heidi Hakkarainen. Sakari Ainalin terveiset ovat kannustavia.

– Perehdy huolella tehtävänkuvaan ja elä täysillä hallituskauden tuomat kokemukset iloineen ja suruineen. Tee tehtäväsi omana itsenäsi ja toisia kunnioittaen. Meillä toivakkalaisilla on hyvä henkilöstö hoitamassa asioitamme. Se on kunnan suurin ja arvokkain resurssi. Toivon että heidän työtään arvostetaan ja kuntamme voisi olla jatkossakin houkutteleva työpaikka. Mielestäni olemme onnistuneet varsin hyvin henkilöstöpolitiikassamme. Kunnanjohtajamme edustaa nykyaikaista johtamisen ja hallinnon osaamista. Helenalle ja koko henkilöstölle tsemppiä tehtävien hoitoon. Tunnen ylpeyttä tästä tiimistä, hän päättää.

