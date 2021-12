Kolmas rokotus aatonaattona Uuraisilla

Aatonaattona. torstaina 23.12.2021 klo 9-12 Uuraisilla on mahdollisuus saada koronarokotus terveysasemalla. Asemalla on varauduttu rokottamaan 50 henkilöä. Ensisijaisesti paikalle toivotaan yli 60-vuotiaita ja riskiryhmäläisiä, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut kolme kuukautta.

Riskiryhmäläisten ja 60 vuotta täyttäneiden toisen ja kolmannen annoksen rokotusväli on lyhentynyt Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla kolmeen kuukauteen.

Myös 1. ja 2. rokotteen voi torstaina käydä Uuraisilta hakemassa.



Tällä hetkellä ajanvarausmahdollisuutta kolmosrokotuksiin voivat käyttää kaikki yli 60-vuotiaat sekä yli 12-vuotiaat riskiryhmäläiset, kun toisesta koronarokotuksesta on kulunut kolme kuukautta.

Puhelinpalvelussa on valitettavasti ruuhkaa, nettiajanvarausta suositellaan.

Riskiryhmäläisistä ne alle 60-vuotiaat, jotka ovat saaneet kakkosannoksensa 26.7.2021 tai sen jälkeen, joutuvat käyttämään walk in -palvelua tai varaamaan ajan puhelimitse. Heidän nettivarauksensa ei ole vielä päivittynyt kolmen kuukauden aikatauluun.