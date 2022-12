Kokonaisvaltaista yhdistystoimintaa!

Eläkeliiton Toivakan yhdistys vie toimintansa kaikille tasoille. Kulttuuri- ja muun virkistystoiminnan lisäksi yhdistys järjestää kuntosalitoimintaa. Perjantaisin Toivakan kuntosalilla kokoontuu Timo Suomalaisen ohjauksessa kaksi ryhmää. Toinen aamukahdeksalta ja toinen yhdeksältä. Toivakan vapaa-aikatoimi on toiminnan toisena ylläpitäjänä.

Kaikille eläkeikäisille tarkoitetut kuntoutusryhmät ovat sekaryhmiä, eli sekä miehet että naiset voivat tulla mukaan. Tällä kerralla oli mukaan saapunut kolmetoista kuntonsa vaalijaa.

Suomalainen ohjasi ryhmän aluksi kevyelle verryttelyjumpalle, joka avasi varmasti mukavasti aamukankeat jäsenet.

– Menemme nyt jalalta toiselle, nostetaan polvia vuorotellen kämmentä vasten, opasti Suomalainen.



Joku ryhmästä totesi väliin, että nuorempana tämä onnistuisi paremmin, johon Suomalainen kuittasi, että se oli sitä aikaa, mutta tämä totuus tulee esille myöhemmin.

– Toisin sanoen, kunnostaan on huolehdittava sitä enemmän, mitä pidemmälle elämä etenee.

Pian siirryttiin laitekohtaisiin toimintoihin.

– Tehdään nyt kaksi hauiskääntöä ja perään kaksi kyykkyliikettä. Sitten pallon kanssa soutuliikkeitä vaijeripainoja hyväksi käyttäen, opasti Suomalainen.

Pian ryhmä liikkui laitteilta toiselle opastettuja liikkeitä tehden. Suomalainen valvoi kaikkien toimintaa ja antoi henkilökohtaisesti opastusta, jotta liikkeet tulivat tehdyksi oikein ja turvallisesti.

Sirkka Ketonen on yksi innostuneista ryhmäläisistä. – Hienoa tässä on se, että saa aivan yksilöllistä ohjausta laitteiden käytössä. Tämä on ennaltaehkäisevää kunnon ylläpitotoimintaa ja samalla loistava sosiaalisen yhteyden luoja. Tästä tulee aivan euforinen olo, totesi Ketonen.



Euforisen olon tässä tapahtumassa voisi tulkita sanoilla ” kaikki muut tunteet ohittava hyvänolontunne”, jollaista ei saa sohvaperunana.

Kysyimme ryhmältä kuntotunnin seuraamuksista.

– Hyvältä tämä tuntuu!

– Seuraavana päivänä tämä sitten todella tuntuukin ja huomaa tehneensä jotakin kuntonsa hyväksi.

– Tulee vetreä olo, kun kaikki lihakset saadaan toimintaan mukaan.

Timo Suomalainen kertoi toiminnan olevan alussa ja kehittävänsä sitä edelleen tulijoiden tarpeiden ja yksilöllisten haasteiden mukaan.

Ryhmästä sai sellaisen käsityksen, että nämä aamuvirkut ryhmäläiset rakastavat elämäänsä.

Heidän tunnuslaulukseen sopisi hyvin:

Rakastan Elämää, joka uutena aamussa aukee. Rakastan Elämää, joka uupuen illassa raukee…

Veikko Ripatti