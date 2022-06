Kokeiluperuskoululaisilla luokkakokous Toivakassa

Toivakan-Leivonmäen kokeiluperuskoulun oppiaita kokoontui 50-vuotisluokkakokoukseen Toivakan Vanhaan Pappilaan. Paikalle saapui 22 silloista koululaista. Tapaamisen ohjelmassa oli tutustuminen Toivakan nykyiseen koulukeskukseen. Koululla ryhmää opasti rehtori, sivistyksen toimialajohtaja Sirpa Orell-Pohjola.

– Uusitusta opiskeluympäristöstä huolimatta, vanhaakin opinahjoa löytyi. Näitä tuttuja paikkoja olivat muun muassa käsi- ja kotitalousluokat. Hienoa oli nähdä uusi liikuntasali, auditorio sekä kuntosali, totesi Pirkko-Liisa Metso.

Koululla viriteltiin ilmoille kotiseutulaulu.

Luokkakokousväki kävi myös kirkossa katselemassa Pellervo Lukumiehen kattomaalauksia kirkkoherra Panu Partasen johdolla. Kattomaalauksista ja niiden toteutumisen kuvioista oli paikalla kertomassa Jukka Bågman.

Kun lauluäänet avattiin jo koulukeskuksessa, niin kirkossa oli hyvä muistella kouluaikoja laulamalla Suvivirsi. Varmasti monet mukana olleet muistelivat samalla lapsuuden ja nuoruuden ajan kevätjuhlia.

– Sytytimme myös kynttilät poisnukkuneiden koulukavereiden muistoksi. Viitisentoista koulukaveriamme on jo poissa.

Ryhmä iloitsi siitä, kun saivat tavata entisiä opettajiaan, Terttu ja Seppo Solantia.

– Oli todella mukavaa tavata opettajiamme viidenkymmenen vuoden takaa. Solannit olivat silloin yhtä paljon nuorempia kuin mekin. Solannit muuttivat Toivakkaan kuusikymmenluvun alussa, ryhmästä muisteltiin.

Luokkakokousta tämä luokka on pitänyt kymmenen vuoden välein.

– Aika tekee työtään ja vähän sai jo joidenkin kohdalla arvuutella, että kukahan tämä on, kertoi Margit Salminen.

Pekka Pitkäaho saapui luokkakokoukseen Kangasniemeltä.

– Tämä tapaaminen on mielenkiintoinen. Saa tavata nuoruuden kavereita ja vaihtaa kuulumisia.

– Merkittävänä koen sen, että saimme päästötodistuksen varsin vähän aikaa toimineesta peruskoulusta, jota kutsuttiinkin kokeiluperuskouluksi. Rehtorimme oli Erkki Koski ja hän oli merkittävä peruskoulun kehittäjä ja meille suorastaan isähahmo, kertoi Pitkäaho.

Veikko Ripatti