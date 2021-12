Kohti hyvinvointialueita

Mikä se sote-uudistus oikein on? Milloin se tulee? Miten se minuun vaikuttaa? Pitääkö siihen jotenkin valmistautua? Lopetetaanko Uuraisilta terveysasema? Miten käy vanhainkodin? Mistä saisi sellaista tietoa, että sitä ymmärtäisi?

Tällaisia kysymyksiä liikkuu monen ikäihmisen mielessä ja pieni pelko sydämessä tuntuu koko asiaa kohtaan olevan. Mediassa kun tieto on usein niin monimutkaisten lauserakenteiden takana, ettei keskeinen asia heti tunnu valkenevan.

Eläkeliiton Uuraisten yhdistys kutsui jäsenilleen sotea selvittämään peruspalvelujohtaja Jouko Nykäsen, jolla on alan tuoreinta tietoa ja kykyä sitä kansanomaisesti selvittää. Lisäksi hän on itse pyrkimässä asioista päättämään, sillä hän on ehdokkaana ensi tammikuun aluevaaleissa. Sitä ennen hän juhlii 60-vuotissynttäreitä ensi sunnuntaina.

Vaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet.

Kuntiin jää pääasiallisesti sivistys- ja teknisestä toimesta, sekä yleishallinnosta ja elinvoimapalveluista vastaaminen. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Meillä on ollut paremmin kuin keskimäärin kunnissa, paremmin kuin Jyväskylässäkään.



– Pieni pelko on olemassa, että Uuraisilla asiat ja palvelut voivat vähentyä tai jotkut poistua kokonaan. Tähän asti meillä on ollut asiat hyvin. Lääkäriin ja hammaslääkäriin pääsee omalla terveysasemalla ja omaan vanhainkotiin pääsee omaisten läheisyyteen. Meillä on ollut paremmin kuin keskimäärin kunnissa, paremmin kuin Jyväskylässäkään. Nyt kuitenkin soten päämääränä on, että kaikilla pitää olla yhtäläiset terveyspalvelut ja niinpä palveluissa on tasapäistämisen vaara. Näin ollen pelko on siitä, että meiltä karsitaan. Tai sitten hyvinvointia lisätään muille, mikä ei helposti onnistu, kertoi Nykänen.

Todennäköisesti Uuraistenkin terveysasema ja vanhustenhoito joutuu kilpailuasetelmaan ja hyvinvointialueella on laskettava tarkkaan, mitä kuntalaiset tarvitsevat. Byrokratia ei saisi viedä hyvinvointia pois vaan esimerkiksi kotipalvelu olisi ehdottomasti kunnassa säilytettävä.

Soten tullessa kunnissa tarvitaan tiedolla johtamista, sopua ja yhteisymmärrystä. Pienten on oltava vahvoina, eikä puoluepolitiikka saisi vaikuttaa päätöksiin.

Hyvin tärkeää on äänestää aluevaaleissa. Niissä on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Hyvinvointialueen tehtäväkenttä on laaja. Siihen kuuluvat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- opiskelijahuolto ja koko pelastustoimi. Hyvinvointialueita on 21. Jokainen saa äänestää oman alueensa ehdokasta.

Tellervo Lehtoranta