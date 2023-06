Klassinen soi taas Toivakan kesässä

Toivakan kamarimusiikkifestivaalista kesäkuun puolessa välissä on kasvanut perinne. Se tarkoittaa, että aina ei tarvitse mennä sata lasissa, kurkottaa ylemmäs ja pyrkiä suurempaan.

– Tänä vuonna päätettiin jatkaa melko samalla kaavalla kuin aiemmin, mutta tehdään vähän pienimuotoisemmin. Mukavaa vaihtelua kun vuodet ovat vähän erilaisia ja työmäärä on vaihteeksi tällä kertaa vähän inhimillisempi. Tarkoituksena olisi kesällä 2024 uudistaa tapahtumaa ja tehdä vähän isommin. Voisi sanoa, että tänä kesänä ladataan vähän akkuja, mutta silti ehdottomasti haluttiin festivaali järjestä, kertoo festivaalin perustaja Aapo Järvinen.

Vuodet ovat tuoneet ydinryhmälle varmuutta omaan tekemiseen.

– Varmasti ollaan opittu tekemään rennommin, ja asioiden vakiintuessa voi enemmän ja enemmän luottaa yhteistyön sujuvuuteen ja siihen, että yleisö löytää paikalle. Toivakasta ja sen upeista puitteista pidetään kiinni, kirkosta ja kirkonkylästä on tullut festivaalin sydän. Kivaahan on aina vähän laajentaa – niin ohjelmistollisesti kuin esiintymispaikkojen suhteen. Pidetään vähän jännityksessä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, suunnitelmat ovat hautumassa, Järvinen vinkkaa.

Toivakan kirkosta poistutaan tämän kesän festareilla vain kerran. Elokuvamusiikin helmiä kuullaan lauantaina 17.6. Ravintola Harmoonissa Jyväskylässä

Pianisti Fanny Söderström on edelleen Aapo Järvisen rinnalla vastuussa taiteellisesta johdosta. Heidän lisäkseen tänä kesänä esintyvät Abel Puustinen, viulu, Anna Westerlund, sello, Sauli Lämsä, piano ja Saga Söderström, laulu. Järvisen soitin on huilu:

– Porukka on pysynyt melko samana. Meillä on ollut esiintymässä upea ja heittäytyvä, ammattitaitoinen joukko muusikoita. Jatkossa nähdään myös varmasti uusia kasvoja, sehän on ihan luonnollista festivaalin saadessa lisää vuosirenkaita.

Ei tarvitse olla klassisen musiikin asiantuntija, jotta voi mennä kamarimusiikkifestareillä.

– Ihan kaikki ovat tervetulleita. On uskomattoman hienoa tulla hetkeksi istahtamaan hiljaisuuteen, ja kun musiikki alkaa, avata korvat ja sitä kautta sisin erilaisille tunteille ja ajatuksille. Jokainen saa nauttia hetkestä täysin omin ehdoin – se on musiikissa parasta, toivottaa Aapo Järvinen.

Hanna Lahtinen