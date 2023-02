Kirkkojen paloturvallisuus huomioidaan monin tavoin

Rautjärven jouluinen kirkkopalo on tuonut seurakunnissa eteen monenlaisia ajatuksia paloturvallisuudesta. 2000-luvulla muita tuhoisia kirkkopaloja ovat olleet Porvoon tuomiokirkon, Ylivieskan ja Kiihtelysvaaran kirkkojen, sekä Perkkaan kappelin palot. Kaikki ovat olleet tuhopolttoja, yrityksiksi jääneitä on toistakymmentä.

Kuukan puukirkko on arvokas rakennus ja sen paloturvallisuudesta pidetään hyvää huolta.

Kirkon polttamiset on kyllä huomioitu Uuraisillakin, ja kirkossa on jo toki systeemejä tätä varten. Uuraisten kirkkoonkin on vielä tulossa kameravalvonnat tämän vuoden aikana. Siihen on nyt kovasti painetta.

– Tällä hetkellä palohälytykset menevät suoraan hälytyskeskukseen ja pelastuslaitokselle. Ainut hetki, jolloin ne eivät ole päällä, on jouluna kun sytytetään katon kynttiläkruunu, kertoo kirkkoherra Antti Toivio.



Kirkossa on sammutusveden syöttöjärjestelmä. Syöttöjärjestelmät ovat sekä kirkossa että huoltorakennuksessa. Kirkossa on myös liiketunnistimella toimivia murtohälyttimiä. Kirkon toiminta painottuu viikonlopulle, mutta kirkon ympärillä on jatkuva ulkovalaistus arkenakin.

Palotarkastukset tehdään säännöllisesti ja pelastussuunnitelma on tietenkin olemassa. Poistumistiekyltit on valaistu. Seurakuntalaisille on ensisijaisesti kolme poistumistietä ja neljäs tarvittaessa sakastin kautta.

Avotuli palaa kirkossa lähinnä lähetyskynttelikössä, joka on suojattu metallilevyllä lattialta ja alttarin kynttilät ovat kirkossa aina valvotuissa olosuhteissa. Kirkossa on myös vaahtosammuttimia.



Kirkkoon mahtuu teoreettisesti 550 ihmistä. Tositilanteessa tärkeitä ovat selkeät ja rauhalliset ohjeet poistumista varten pääovien kautta. Parvelta ohjataan ulos kaikkia kolmea poistumistietä käyttäen.

Erityistä suunnitelmaa irtaimiston pelastamiseksi ei ole. Alttaritaulun pelastaminen voisi olla mahdotonta, se on sen verran iso ja tiukasti kiinni. Arvokkuuden näkökulmasta ehtoolliskalusto on tärkeä ja voisi lähteä luonnollisesti mukaan.

TOIVAKAN KIRKOSSA on koko maan arvokkaimpiin kuuluvat ja nähtävyyksiin luokitellut Pellervo Lukumiehen maalaukset. Kattoon ja seiniin maalattuina niitä ei voi siirtää turvaan.

– Ilkivaltaa ei kirkossa ole koettu, eikä ole tarvinnut tehdä erillisiä toimenpiteitä tavallisen maalaisjärjen käytön lisäksi, kertoo Toivakan kirkkoherra Panu Partanen.

Huoli puukirkosta on seurakunnassa kuitenkin olemassa. Jos kirkkohallitukselta tulee lisäohjeita, niiden mukaan toimitaan. Kirkkoneuvosto käsittelee tilannetta yleisellä tasolla helmikuun kokouksessaan. Vuonna 2021 kirkon katto uusittiin ja silloin laitettiin kuntoon palorakenteet ja käytiin läpi palotekniset asiat. Sammutusveden syöttöjärjestelmä on kunnossa.

Palohälytys menee kirkosta suoraan hätäkeskukseen ja palon tunnistimia on ympäri kirkkoa ja ullakkotiloissa. Osittaisia uudistuksia kirkossa on tehty sähköjärjestelmään tilanteen ja tarpeen mukaan.

Hätätilanteissa kirkosta pääsee ulos kahta poistumistietä sekä lehteriltä että kirkkosalista. Kirkkoon mahtuu 300 henkilöä. Mahdollista voisi olla alttaritaulun, kirkkohopeiden ja osan kirkkotekstiileistä pelastaminen. Normaaleina sunnuntaina kynttilöitä käsittelee vain seurakuntamestari. Niitä voi valvotusti myös seurakuntalainen sytyttää.

Toivakan kirkossa on murtohälyttimet. Pihamaalla on ollut kameravalvonta, mutta tällä hetkellä sitä ei ole.

Kuva: Martti Herman Pisto kävi viime viikolla Leksan kanssa Toivakan kirkolla harjoittelemassa hääparin kuljetusta ja tulevaa laskiaisajelua. Kuva Veikko Ripatti.

Tellervo Lehtoranta