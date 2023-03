Kiminkinen kävi puhumassa asiaa

Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen jalkautui Uuraisille Eläkeliiton perjantaikerhoon kertomaan niistä monista vaaroista, jotka vaanivat ikääntyvää eläkeläistä odottamattakin ja yllätyksellisesti. Seitsemänkymmentä henkeä tunsi puheen edistyessä piston sydämessään ja alkoi suunnitella elämäänsä terveellisempien tapojen käyttöönottoa.

Kiminkinen oli huolissaan sydäninfarktin ja sepelvaltimotaudin kurimuksessa kamppailevista. Sydäninfarkti on todettu maailmassa ensi kerran jo vuonna 1919. Myös kuivuminen, rasvoittuminen, lihominen, veren hyytyminen ja suolen toiminta olisivat tärkeät saada kuntoon. Sekavia puhuvan olisi parasta päästä heti paikalla hoitoon.

Maalaislääkärillä oli mielessään monia asioita miten estää tai ainakin viivästyttää. Eräs sellainen, mutta ei vähiten tärkeä on kolesterolin pitäminen kurissa. Samoin verenpaine olisi pidettävä aisoissa. Kova rasva olisi heitettävä pois ja kasvisruokaa ei ollenkaan pitäisi kartella. Hampaat olisi pidettävä ehjinä ja karieskolot paikattava. Tupakasta ja miksei turhista sokerilimuistakin Kiminkinen varoitti. Tupakalle hän sanoi ankarasti: -Ei käy.



Tasainen elämänasenne on eräs parhaita terveyden ylläpitäjiä. Riehuva ja rähjäävä tyyppi saa useimmiten infarktin kuin tyynesti elämään suhtautuva. Varmuutta vanhukselle antaa myös asioiden ajoissa kuntoon saattaminen eli edunvalvonnasta huolehtiminen ennen kuin muistisairaus edistyy liian pitkälle.

Kiminkinen on lääkärin urallaan joutunut paljon tekemisiin vanhuuden raihnaisuuden eli gerastenian kanssa. Ikääntymisen edistyessä se kohtaa kaikki ihmiset. Gerasteniaa myöhentävät liikkuminen, laihtuminen, harrastukset ja ruokavalio. Tärkeätä on mös tunnustella pulssia ja mennä ajoissa sydänfilmiin eteisvärinän toteamiseksi. Sokeritautiinkin on lääkkeet, samoi kuin syöpään.

Puolitoista tuntia kestäneessä puheessaan Kiminkinen kosketteli koronavuosia, pandemioita, kuolleisuutta ja lääketieteen edistysaskeleita. Aloitukseksi ja lopuksi hän lausui kauniita runoja ja mietelauseita. Hän esiintyi tavaramerkiksi muodostuneessa oranssissa T-paidassa ja puhui niin, että kuulijat häntä hartaudella kuuntelivat.

Tellervo Lehtoranta