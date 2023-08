Keskisenraittia kauppaan

Uuraisten uudella S-marketilla valetaan lattioita, jonka jälkeen päästään toden teolla rakentamaan kauppaa myös sisäpuolelta.

Kaikkien kaivinkoneiden ja sorakasojen keskellä rakennus näyttää suorastaan pieneltä, mutta tulossa on silti yli kaksi kertaa nykyisen Salen kokoinen kauppa.

– Sekä me, että asiakkaat odotetaan yhtä innoissamme, kohta päästään ehkä jo fiilistelemään, iloitsee apulaismyymäläpäällikkö Marika Kivelä.



– Tarkkaa avajaispäivää ei vielä pysty sanomaan, mutta alkuvuodesta joka tapauksessa, jatkaa vastikään takaisin töihin palannut myymäläpäällikkö Sanna Kujala.



Uuraisten Salen väki on varsin someaktiivista ja varsinkin Instagramissa kaupan päivitykset sekä tiedottavat, että viihdyttävät. Viime viikolla kaupan väki kyseli toiveita, mitä uuteen kauppaan haluttaisiin ja toiveita tuli itsepalvelukassoista auton sähkölatauspisteeseen, molemmat ovat uuteen kauppaan tulossa. Myös somessa toivottiin kahvilaa ja nopea torstain torigallup ihan livenä vain vahvisti tätä toivetta. Itsepalvelukahvila, jossa olisi pari pöytää tuoleineen on monen toive, sillä Shellin lopetettua katosi kylältä tärkeä kohtaamispaikka, erityisesti aamukahviaikaan.

Ennen avajaiskahveja on kuitenkin vielä tekemistä, esimerkiksi yksi tie, nimeltään Keskisenraitti pitää rakentaa valmiiksi.

Keskisenraitin tiehanke on Keskimaan ja Uuraisten kunnan yhteinen.

– Kaavoituskumppanuuteen kuuluu, että infrakulut jaetaan osapuolten kesken. Sitten kun tie on valmis, se liitetään kunnan katuverkkoon, kertoo Uuraisten kunnan tekninen johtaja Janne Koskenkorva.

Tienrakennuksen alku viivästyi hiukan suunnitellusta, sillä Elyltä ei saatu käsittelyruuhkan vuoksi liittymälupaa Saarijärventielle aivan aikataulussa. Lupaa odotellessa päästiin kuitenkin aloittamaan jo Kuukantien puoleisesta päästä.

– Oman haasteensa tuo, että samalla alueella käynnissä on kaksi erillistä urakkaa, Keskimaan rakennus- ja Destian katurakennusprojekti, Koskenkorva kertoo.

Destian paikallisena aliurakoitsijana maanrakennustöiden ja maa-ainesten toimituksen osalta toimii uuraislainen Kaivutyö Salmela Oy.

– Yhteistyö urakoiden kesken on sujunut oikein hyvin, vaikka pientä ruuhkaa välillä on, kun monenlaisilla koneilla liikutaan, Antti Salmela kertoo.

– Hieman jouduttiin kalliota ampumaan ja jonkin verran massanvaihtoja, mutta muuten on sujunut aika odotetusti, hän jatkaa.



Parhaillaan on mietinnän alla, miten hulevedet ohjataan järkevimmin. Viereisen seurakuntakodin pihakaivojen vesiputket laskevat nyt tulevan tien paikalle, minkä voi huomata paikalle Toripäivän kaatosateessa syntyneestä lammikosta.

Mikäli kaikki sujuu yhtä hyvin kuin tähän saakka, tie valmistuu loka-marraskuun vaihteessa.



Uuden kadun, Keskisenraitin lisäksi rakennetaan sujuva asvaltoitu kevytväylä kirjaston ja urheilukentän kulmilta Leinikinpuiston ohitse torille. Urheilukentän takana taas uusi Kisatie odottaa tontinostajia ja rakentajia. Todennäköisesti ensimmäisen talon rakentaminen alkaa jo ensi vuonna.

Uusi tie ja kauppa siirtää keskustan painopistettä pohjoisen suuntaan ja samalla myös tiivistää keskeisiä toimintoja. Kaupan ja nykyisen Rivikuukan välissä on rakentamaton alue, joka on kaavoitettu esimerkiksi palveluasumisen tarpeisiin.

Hanna Lahtinen