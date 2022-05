Keskipiste on Palsankylällä

PaikallisUutisten toimituksen ja kunnanviraston välissä on kivipaasi, jossa lukee: Keski-Suomen läänin keskipiste Uuraisten kunnassa.

Yleisesti on tiedossa, että tämä muistomerkki ei ole maantieteellisesti eksaktissa paikassa, vaan on siirretty siihen alkuperäisestä paikastaan pari kilometriä Uuraisten keskustasta pohjoiseen.

Enää ei ole Keski-Suomen lääniäkään, mutta maakunta on. Viimeisimpiä muutoksia ovat Kuoreveden ja osan Längelmäen liittäminen Keski-Suomeen ja sen vaikutuksesta maakunnan keskipiste ei sitten enää olekaan Uuraisilla, vaan se vaihtoi kunnanrajan yli Saarijärven puolelle.

– Keski-Suomen keskipiste mitattuna eteläisimmän ja pohjoisimman sekä itäisimmän ja läntisimmän paikan keskiarvolla sijaitsee ETRS35-koordinaateissa 6934856/416967 ja WGS84-koordinaateissa 62° 32.124’/25° 23.170’, kertoo Maanmittauslaitoksen viestintäharjoittelija Emilia Mikola, joka Helsingissä laski sijainnin PaikallisUutisten pyynnöstä.

Millainen paikka noista koordinaateista sitten löytyy? Keskipiste on siirtynyt kunnasta kaupunkiin, Saarijärven puolelle Palsankylälle, keskelle Isoa Pohjoislampea.



Mistään varsinaisesta citystä ei silti voida puhua, vaan uusi keskipistepaikka huokuu maaseudun rauhaa, jota siellä aistivat entiset Hännisen sisarukset Mykylän talosta. Liisa ja Kjell Sten, sekä Sisko ja Lennart Wiberg tulevat kesäisin Ruotsista. Anja Tapper perheineen on muuttanut Saarijärven keskustasta takaisin kotitilalle.

On asennekysymys ollaanko Palsankylällä kaiken keskellä vai keskellä ei mitään.

– Ihan perussaarijärveläisiä ollaan ja näkeehän meistä, että ollaan myös Hyytiäisiä ja Pamela Andersonin sukulaisia, Anja mainitsee. Andersonin tyttöhän asuu siellä Kalifornian sivukylillä, eikä kaiken keskipisteessä.

Kuvateksti: – Tuolla se keskipiste on, näyttää Kjell Sten ja täsmälleen oikeiden koordinaattien kohdalta kuikka rääkäisee tervehdyksensä. Liisa Sten ja Anja Tapper ovat varttuneet Ison Pohjoislammen rannalla.

Hanna Lahtinen

Juttu on julkaistu PaikallisUutisten paperilehdessä 20.7.2015