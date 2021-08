Kauneinta Toivakkaa etsimässä

Perinteinen toritapahtuma toi viime viikon tiistaina elämää Toivakkatalon edustalle. Oli viipurinrinkelin myyjää, kenkäbussi, taloustarvikemyyjiä ja löytyipä vesijumppa- ja avantouintituotteitakin. Makeiset ja metrilakut ovat kestohaluttuja hyvänmielentuojia lapsille, eivätkä Pikkunisun leivonnaisetkaan vierellä häpeä. Ja paljon muutakin makeaa ja muikeaa ostettavaa torilta tapasi.

Valokuvaaja Jenni Oranen on parhaillaan kokoamassa Toivakkaan omaa kuvapankkia, otoksia kauneimmasta Toivakasta. Kuvakokoelman tulisi Jennin mukaan olla tasapuolinen, niin että se edustaa koko kuntaa kaikilta toiminnoiltaan ja ympäristöltään.

Mikä onkaan Toivakan kaunein paikka? Osaisivatko markkinayleisöstä poimitut paikalliset sanoa?

Torilta tavatut Kaarina ja Pentti Waldén viettivät lauantaina 17. heinäkuuta. yhteisiä 80-vuotispäiviään. Lahjat Waldénit osoittivat Kongon lasten hyväksi avatulle tilille.

Kaarina ja Pentti suitsuttivat Toivakan helmistä Haukanmaan ja Mämminiemen puolesta.

– Sieltä se kaunein paikka löytyy Päijänteen ja jylhien mäkien lomasta, totesivat Waldénit.



Raimo Häkkinen Huikosta on kalastanut nuorempana Maunosen ja Urakkalahden vesillä ja saanut monenlaista kalaa, kymppikilon hauista alkaen. Nyt on kalastus jäänyt, mutta muistoissa on, kuinka heillä syötiin kalasta lähes kaikki. Ruodot, pyrstö, evät ja pää keitettiin kalakeitoksi ja varsinainen liha säilyi seuraavan päivän ruoan materiaaliksi.

– Nyt kun rantamaisemaa on siivottu ja pusikot on poissa, on hienoa katsella auringon kehrää Maunosen ja sen saarten takaa. Kyllä se niin on, että Huikko on minulle se kaunein Toivakka, vakuutti Häkkinen.



Laitisen Anneli ja Pekka ovat olleet mökillään Humalajärvellä. Heidän sielunmaisemansa on Humalajärven rannoilla. Sen selkä niemineen ja lahtineen on kaunis.

– Se on meille se kaunein paikka Toivakassa. Siellä mieli ja ajatukset saavat levon ja rauhan.

Veikko Ripatti