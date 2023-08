Katse kohti syksyä ja harrastuksia

Vielä on kesää jäljellä, mutta elokuussa jo ainakin suunnitellaan paluuta syksyn rutiineihin.

Toivakassa toimii Puulan seutuopisto ja Uuraisilla Jyväskylän kansalaisopisto. Molempien kurssitarjonta on julkaistu ja ilmoittautuminen alkaa pian, Puulan Seutuopistoon 14.8. ja Jyväskylän kansalaisopistoon 21.8. Joka kotiin ei paperista kurssivihkoa enää jaeta, mutta elokuussa sellaisen voi noutaa jakelupisteistä. Puulan paperinen opisto-opas löytyy Toivakasta K-marketista, Salesta ja kirjastolta. Jyväskylän kansalaisopiston opasta saa Uuraisten kirjastolta.

Puulan seutuopisto on Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella toimiva kansalaisopisto ja se tarjoaa myös taiteen perusopetusta musiikkikoulussa Joutsassa ja Toivakassa sekä taidekoulun opetusta Joutsassa, Kangasniemellä ja Toivakassa lapsille, nuorille sekä aikuisille. Puulan seutuopistossa voi opiskella vaikka kotikonta ei olisi mikään näistä kolmesta.

Jyväskylän kansalaisopiston uudet kurssit julkaistaan kahdesti vuodessa verkossa, heinäkuussa ja marraskuussa. Ilmoittautuminen tulevan lukuvuoden kursseille alkaa elokuun puolivälissä ja kevään uusille kursseille joulukuun alkupuolella. Vapaille kurssipaikoille voit ilmoittautua ympäri vuoden.

Uuraisilla kansalaisopisto tarjoaa 23 erilaista kurssia. Liikunnassa painottuu kehonhuolto, pilates ja jooga, mutta myös perinteistä kuntojumppaa on tarjolla. Musiikkiopetus sisältää useamman pianokurssin, sekä yksinlaulua ja tietenkin Sari Eirtola-Loukolan johtaman Uuraisten viihdelaulajat -kuoron.

Kankaankudonnan ja puutöiden kurssit jatkuvat, samoin kuin keramiikka ja posliininmaalaus. Tarjolla on myös Kuvioita kankaalle- ja Tunnelmallinen joulu -työpaja.

Myös Marjatta Murasen pitkään vetämä englannin kurssi jatkuu. Uutuutena syyskuussa alkaa Sukututkimus.

Toivakassa tarjonta on huomattavasti runsaampaa, tarjolla on yli 40 kurssia. Tarjolla on musiikkia, kädentaitoja, sanataidetta, kieliä, yhteiskuntatieteitä, tietotekniikkaa, kotitaloutta ja liikuntaa.

Kutomon evakko kirjastosalissakin on päättynyt ja on palauttu tuttuihin tiloihin.

– Asbestilattia poistettiin ja korvattiin vinyylilattialla eli kutomo on palannut toistaiseksi opistorakennukseen, kertoo tekninen johtaja Jari Lämsä.

Toivakassa pystyy esimerkiksi verhoilemaan puurunkoisia tuoleja, oppia soittamaan rumpuja tai värjäämään kasviväreillä. Myös Puhallinorkesteri Toivakan puhaltajat ottaa jälleen pillit pussista ja Toivakan laulajat -sekakuoro avaa äänet. Suuri osa opettajista on toivakkalaisia. Esimerkiksi Kirjallisen oman kasvun ryhmää vetää professori Pertti Ahonen ja Lavista Suvi Sievänen. Nisulan Liikunnankin vetäjä Annikki Lehto löytyi omalta kylältä.

Seutuopisto tarjoaa myös monipuolista Muskari-toimintaa eri ikäisille. Uuraisilla musiikkileikkikoulut ovat Musamajoja ja ne järjestää Ala-Keiteleen musiikkiopisto eli AKMO ja ne kokoontuvat koulukeskuksella torstaisin. AKMO:n toimialueeseen kuuluvat Äänekosken kaupunki sekä Hankasalmen, Konneveden, Laukaan ja Uuraisten kunnat.

