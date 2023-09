Kantrivaarin elämän biisit soivat kylillä

Jyrki Paananen on trubaduuri. Mutta on hän aika paljon muutakin: metsäpalveluyrittäjä, entinen kehitysvammaistenohjaaja ja metallimies, kunnanvaltuutettu, Päivin puoliso jo teinivuosista alkaen, isä, appi ja vaari.

– Olen kantrivaari, hän toteaa peittelemätöntä ylpeyttä äänessään istuessaan itse rakennetun pihasaunan kuistilla Uuraisten Jokihaarassa, rotevan kivenheiton päässä synnyinkodista.

Tänä syksynä hän lähtee kiertueelle lähiseudun kylille. Sunnuntaina 24.9. on ensimmäinen konsertti Sahralinnassa Sahrajärvellä, sitten vuorossa ovat Teemahostel Toivakassa, Himma Vehniällä ja Ylä-Kintauden kylätalo. Kaikki konsertit ovat sunnuntai-iltapäivisin ja lipun hintaan sisältyy myös kahvitarjoilu.

–Toivakkaa lukuun ottamatta muut esiintymispaikat ovat kylillä. Tykkään siitä ajatuksesta, että viedään tapahtumia sinne missä ihmiset on. Kaikki kylät ovat aktiivisia ja niistä löytyi konserttiin sopiva esiintymispaikka, toivottavasti myös kuulijat löytävät paikalle, Jyrki Paananen toivoo.



Musiikki on kuulunut hänen elämäänsä pitkään, koko ajan enemmän harrastuksesta ammatilliseksi muuttuen. Blue String music on Rakennus- ja metsäpalvelu Paanaset Oy:n aputoiminimi ja tarkoittaa paljon muutakin kuin lauleskelua puita kaadellessa ja taloja rakennellessa.

– Uskallan kutsua itseäni jo puoliammattilaiseksi, iso merkitys oli vuonna 2015-2016 Jyväskylän Kristillisessä opistossa suoritetuilla opinnoilla. Ne paitsi paransivat musiikillisia taitoja, myös antoivat reilusti lisää ammatillista itsevarmuutta, Jyrki Paananen sanoo.

– Ajatus tarinallisten laulujen kiertueesta on ollut pitkään mielessä, mutta elämässä on ollut muita kiireitä. Jos ei sitä nyt toteuta, niin sitten ei koskaan. Vähän oli jo sellaista hinkua päästä laulamaan näitä lauluja. Haluan välittää tunteita ja tunnelmia kuulijalle. Biisilista alkaa olla valmiina, mutta pidän sen salaisuutena ensimmäiseen Sahralinnan konserttiin saakka, hän jatkaa.

Ehdolla olevia kappaleita oli noin 40, joista vajaa puolet valikoitui mukaan. Oma musiikillinen mieltymys bluegrass-, country- ja juurimusiikkiin kuuluu, mutta paljon muutakin mahtuu mukaan.

Luvassa on hyvin morsiamen pukeutumista vastaava kattaus. Jotain omaa, jotain lainattua ja aika paljon sinistä. Tarinoita on Lapista Pariisiin ja ratapihalta keijumetsään. Jokaisen kappaleen valintaankin liittyy tietysti tarina, joka konsertissa kuullaan. Niitä omia kappaleita mukana on kolme. Uusikin kappale on syntymässä, mutta ei ehdi vielä tähän kattaukseen. Sitä riimitellään kaikessa rauhassa nuorimmaisen Aten kanssa saunan lauteilla.



– Oma tämänhetkinen suosikki on konsertin loppupuolella kuultava Suomi soi -ohjelmasta löytynyt käännösbiisi Ota syliisi. Se on kyllä tosi surullinen tarina.

Jyrki Paananen on ollut vähän tietämättäänkin hyvin ajan hermolla, sillä sillä aikaa kun hän on etsinyt kalenteristaan aikaa kiertueelle, on eräs tarinoita ja biisejä yhdistävä tv-ohjelma noussut Suomessa suursuosioon.

– Olen itsekin vetänyt joitakin Elämäni biisi -formaattiin perustuvia iltoja esimerkiksi kirjallisuuspiirille ja niistä tarttui matkaan tähän konserttiin yksi kappale.

Kyseinen biisi ei kuitenkaan ole Madonnan Like a Prayer, jonka senkin Jyrki sai eräässä illassa esitettäväkseen. – Oli tiettyä haastetta ottaa tuo kappale haltuun näin vähän yli viisikymppisenä miehenä, joka säestää itseään akustisena kitaralla, mandoliinilla ja huuliharpulla, mutta ei se huonosti mennyt ja palautekin oli hyvää, hän kertoo. Jos kysyntää vastaaville illoille on jatkossakin, niin mielelläni otan haasteen vastaan. Tulen sinne, missä musiikkia tarvitaan, Jyrki Paananen sanoo.