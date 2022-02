Kantaverkkolinja koskettaa Uuraistakin

Mahtava sähkön kantaverkkolinja hipaisee Uuraistakin. Korkeat metalliset pylväät halkovat Kotaperän kylää 1.7 kilometrin matkalla. Peltojen ja metsän halki kulkee vierekkäin kaksi linjaa Petäjävesi-Nuojua ja Petäjävesi-Pyhäjärvi. Ennen 200-kilowolttinen linja muuttuu nyt 400-kilowolttiseksi linjaksi. Uuraisten puolella työtä tekevät Leonhard Weiss-yhtiön miehet.

Helmikuun viimaisena pakkaspäivänä Kotaperällä työskentelevät virolaiset Alexander Möskov, Briit Mäemees ja Tönis Villem. Möskov ja Mäemees ovat Viron Viljandista, Villem Tartosta. Kaikkiaan työmaalla työskentelee 20 latvialaismiestä ja 10 virolaista. Nimi komeilee miesten työvaatteissa.



– Tämä on kovaa työtä, sanoo Möskov. Hänellä on Virossa vaimo Tea ja tytär Alexandra. Aikaa on vierähtänyt viimeisestä tapaamisesta. Kortteeripaikka miehillä on Petäjävedellä.

Tönis Villem on ketterästi kiivennyt aivan sähköpylvään huippuun. Sinne vedettävät kaapelit ovat painavia ja vaarallisia käsitellä. Siitä miehet ovat iloisia, että vaikka työpaikka hipookin pilviä, tapaturmia ei ole sattunut yhtään. Työn odotetaan valmistuvan lokakuussa. 305 kilometrin pelto- ja metsälinja osuu hyvin lähelle Kotamäen talouskeskusta, jonka maille on rakennettu kolme peltopylvästä ja neljä metsäpylvästä.



– Linja pitää naksahtelevaa ääntä ja täällä mäen päällä se kuurettuu hyvin helposti keräten lunta paksusti johdon ympärille. Tietenkin linja haittaa myös pellolla työskentelyä. Pienellä jännityksellä odotamme, milloin tähän vedetään kolmaskin linja, josta jo on kuulunut huhuja, sanoo Kotamäen vanha isäntä Simo Koskinen.



Työmaalla miehet tekevät tiivistä yhteistyötä. Villem maston huipussa, ja muut sen juurella tarkkaan seuraten. Heillä on urakkana 56 kilometrin matka, sen jälkeen työtä jatkavat Destian miehet. Linjaa rakennuttaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy, joka määrittelee tehtäväkseen turvata yhteiskunnalle varmaa sähköä ja muovata kustannustehokkaasti tulevaisuuden puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Tellervo Lehtoranta