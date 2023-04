Kansa on puhunut

Vaalit on käyty ja suurin yllätys taisi olla, ettei suuria yllätyksiä tullut. Gallupit osasivat ennakoida varsin hyvin tulosta. Kokoomus sai eniten edustajia, mutta maakuntien valtapuolueeksi nousi perussuomalaiset.

Keski-Suomen kymmenen edustajan joukkoon ei noussut yhtään uuraislaista, vaikka ehdolla heitä oli peräti viisi. Toivakan Karla Karmalakaan (kok) ei 225 äänellään ollut lähellä läpimenoa, mutta hankki rutkasti tärkeää kokemusta tulevia vaaleja varten.

Uuraisten ehdokkaista suurimman äänisaaliin keräsi TikTokinkin taitava Samuli Mattila, 576 ääntä. Ahkerasti kiertänyt ja vaalikahvilaa pitänyt Anne Pihl (kd) sai 492 ääntä. Myös moneen paikkaan jalkautunut Satu Nieminen (ps) saalisti 442 ääntä ja enemmän perustyöhönsa keskittynyt Jouko Nykänen (kesk) 256 ääntä. Vesa Immosen (vkk) äänisaaliiksi kertyi 23.

Kotikunnassaan Uuraisilla Samuli Mattila sai vasta kuudenneksi eniten ääniä, edelle kirivät saman puolueen Anne Kalmari, Jouko Nykänen ja Petri Honkonen, sekä Anne Pihl ja demareiden Riitta Mäkinen.

Toivakan kärki oli Anne Kalmari, Joonas Könttä (kesk), Riitta Mäkinen (sd) Kaisa Garedew (ps) ja Tomi Immonen (ps). Karla Karmalaa äänesti kotikunnassaan 31 äänioikeutettua.

Keski-Suomesta valituksi tuli viisi naista ja viisi miestä. Paikkansa uusivat äänikuningatar Riitta Mäkinen (sd), Piritta Rantanen (sd) Sinuhe Wallinheimo (kok), Anne Kalmari (kesk), Petri Honkonen (kesk) ja Bella Forsgrén (vihr). Uusina eduskuntaan nousivat Jani Kokko (sd), Tomi Immonen (ps), Kaisa Garedew (ps) ja Ville Väyrynen (kok).

Keski-Suomen äänestysprosentti oli 68, mikä on hieman valtakunnan 75,2 prosentin tasoa matalampi. Toivakassa uurnilla kävi 67,9 ja Uuraisilla 73,2 prosenttia äänioikeutetuista.

PaikallisUutiset pyysi kaikkia ehdokkaista veikkaamaan puolueiden menestyksen suuruusjärjestyksessä. Kukaan ei osunut aivan oikeaan. Lähimmäksi pääsi Karla Karmala, mutta hänenkin veikkauksessaan: Kokoomus, perussuomalaiset, SDP, vihreät, keskusta, kahden viimeisen järjestys meni toisten päin.

Nämä vaalit olivat tässä, mutta ei huolta, ensi vuonna on luvassa peräti kahdet vaalit, heti tammikuussa valitaan uusi presidentti ja kesäkuussa äänestetään eurovaaleissa. Vuonna 2025 on vuorossa tuplavaalit, kun samalla kertaa valitaan edustajat sekä kunnan, että aluevaltuustoon.

Teksti Hanna Lahtinen

Kuva Tellervo Lehtoranta