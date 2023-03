Valinta Vuoden Yrittäjä -palkinnon saajaksi tuntuu uskomattomalta, hyvältä ja olo on erittäin kiitollinen. Olen lapsuudessa kokenut seksuaalisen hyväksikäytön ja ajautunut erittäin pahaan päihdeongelmaan. Näistä olen onneksi selvinnyt ja saanut uuden mahdollisuuden käyttää elämäni toisin, tästäkin syystä palkinto tuntuu erityisen upealta. Aina kannattaa uskoa itseensä ja unelmiinsa, sanoo Uuraisten vuoden 2022 Trail It- yrityksen yrittäjä Juhana Koivisto. Palkinto jaettiin alkuvuodesta.

Liikuntapaikkarakentamisen yritys Trail It Oy perustettiin vuonna 2017.

– Olin jo pidempään suunnitellut ja rakennellut erilaisia maastopyöräilyyn liittyviä reittejä ja olosuhteita ympäri Suomea. Olin suunnitellut kivituhkaisen pumptrack -radan Tikkakosken uuteen lähiliikuntapaikkaan ja kun toteutuksen aika koitti pari vuotta myöhemmin, ehdotin tilaajalle, että voisiko rata ollakin asfalttipintainen. Kun tämä sopi tilaajalle, pyysin paria kaveria mukaan ja perustimme yrityksen. Meillä oli yhteinen halu päästä rakentamaan sellaisia lähiliikuntapaikkoja, joissa myös itse viihtyisimme ja jonne lapset ja nuoret voisivat tulla omaehtoisesti, Juhana Koivisto kertoo.

Palaset loksahtelivat paikoilleen ja pian kaverukset totesivat, että heidän tuotteelleen on todellakin kysyntää.

– Koimme tärkeäksi, että lapsille ja nuorille luodaan laadukkaita lähiliikuntapaikkoja, jotka eivät vaadi kalliita harrastusvälineitä tai harrastusmaksuja. Tavoite on edelleen sama, lapsia ja nuoria ei saa aliarvioida ja kaikki liikuntaa ja kaverisuhteita tukevat asiat ovat meille tärkeitä. Pumptrackeillä nämä molemmat pääsevät arvoonsa ja siitä olemme kiitollisia, Koivisto jatkaa.

Kuva:Tril It



Yrittäjät ovat entisiä pikkupoikia ja toteuttivat mielestään pikkupoikien unelmia, mutta kun pumptrack-ratoja alkoi valmistumaan, tyttöjen suuri määrä radoilla pääsi yllättämään heidät. Toinen suuri yllätys on ollut kuntien ja kaupunkien suuri kiinnostus pumptrack-ratoihin sekä lasten ja nuorten liikkumiseen. Selkeä tarve on olemassa, johon Trail Itillä on ollut tarjota hyviä ja laadukkaita ratkaisuja.

Oma temppuilutausta on tässä yrityksessä ensiarvoisen tärkeää.

– Ratoja ei voi käytännössä suunnitella ja rakentaa ilman omaa kokemusta, se on itseisarvo ja äärimmäisen tärkeää ymmärtää. Valitettavasti muutama hanke Suomessa on toteutettu tästä piittaamatta ja lopputuloksena on käyttökelvoton rata. Tämä on juuri lasten ja nuorten aliarvioimista, jota ei missään nimessä saisi tehdä, eikä se myöskään ole millään tavalla järkevää julkisten varojen käyttöä. Voikin kysyä, haluaisiko joku, että maantiesiltamme olisivat sähkösuunnittelijan suunnittelemia ja putkimiesten rakentamia? En usko, Koivisto ihmettelee.

Lasten ja nuorten liikuttamiselle on koko ajan suurempi tarve. Viime viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan kaiken ikäisten lasten ja nuorten ruutuaika on kasvanut koronan myötä huolestuttavasti. 15-24-vuotiaat tuijottavat ruutua keskimäärin viisi tuntia 46 minuuttia päivittäin. Kieltojen ja rajoitusten sijaan hauskan ja sosiaalisen harrastuksen tarjoaminen on kaikkien kannalta mukavampi vaihtoehto.

Yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta.

– Alallamme on erittäin hyvät näkymät, toki Ukrainan kauhea sota on tuonut selvää varovaisuutta markkinoille, mutta yhteiskuntamme on onneksi halukas parantamaan lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia myös jatkossa, Juhana Koivisto sanoo.

Hanna Lahtinen