Kangashäkissä luonnon aarreaitta

Todelliseksi luonnon aarreaitaksi osoittautuivat mäntyinen kangasmetsä ja hakkuuaukko Uuraisten Kangashäkissä, minne Eläkeliiton Uuraisten yhdistys teki syksyisen puolukka- ja sieniretken.

Retkeläiset kokoontuivat marjanpoimintavarusteissaan laavulle, jonne Esko Palonen, Arto Valkonen ja Irma Pölykangas olivat kalustaneet taukopaikan telttoineen, pöytineen ja grilleineen. Nokipannukahvi kiehui rakovalkealla ja pullaa ja kakkua oli tarjolla. Ennen metsään lähtöä nautittiin vahvistukseksi makkarat. Kasvisten ystävät saivat paahdettua maissia, joiden syömiseen Esko oli varustanut kätevät piikit.

Puolukoita metsissä riitti. Joka mätäs hehkui punaisenaan. Yhteisesti todettiin, ettei kaikkia niitä ikinä saada metsistä pois.







Laavulle jääneet eivät tyytyneetkään vain istuskelemaan. He keräsivät aivan lähimaastosta keltavartisia suppilovahveroita, ruskeita rouskuja, meheviä tatteja ja Arto Valkonen löysi harvinaista herkkua, mustia torvisieniä, jotka lopulta päätyivät Anita Neuvosen muovipussiin.

Puolukoita poimi ylivoimaisesti eniten Esko Tikkanen, joka vajaassa kahdessa tunnissa keräsi niitä kaksi täyttä ämpärillistä. Aikaisemmin tänä syksynä hän on jo kerännyt 150 ämpäriä punaista marjaa, joista on riittänyt myytäväksikin.

Metsässä oli raikas kostea ilma, pari pientä sadekuuroa ei poimintaa haitannut. Laavu ja teltta tarjosivat suojaa ja nuotio lämpöä. Mukana oli yhteensä 17 ulkoilijaa.

Tellervo Lehtoranta