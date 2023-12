Kamarikuoro Cantinovum konsertoi Toivakassa itsenäisyyspäivän aattona

Kamarikuoro Cantinovum konsertoi Toivakan kirkossa 5.12. illalla. Kamarikuoro Cantinovum on perustettu vuonna 1989. Kuoron noin 30 laulajasta suuri osa opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai Jyväskylän yliopistossa. Cantinovumille on ominaista esittää juuri sille sävellettyä musiikkia, ja kuoro onkin tehnyt lukuisien kuoroteosten kantaesityksiä ja ensilevytyksiä. Cantinovum on tehnyt monia konserttikiertueita ulkomailla sekä osallistunut menestyksekkäästi kotimaisiin ja kansainvälisiin kuorokilpailuihin. Kuoroa johtaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kuoronjohdon lehtorina toimiva Rita Varonen.

Kävimme jututtamassa Cantinovumin väkeä Toivakan Saarisenmäellä Eräkolkan leirikeskuksessa kuoron viettäessä siellä metsäleiriä. Toivakan jouluisen konsertin nimi on ”Joulun salaisuus”

Rita Varonen on luotsannut Jyväskylän Ammattikorkeakoulun edustuskuoroa jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Varonen on syntyjään unkarilainen ja asunut Jyväskylässä vuodesta 1991 alkaen. Hän on opettanut kuoronjohtoa Jyväskylässä 32 vuotta. Hän antaa tunnustusta kuorolle ja sen monipuolisuudelle niin musiikissa kuin sen kansainvälisyydessä.

– Kuoromme on poikkeuksellisen ihana. Kuulija saa kuulla musiikkia renessanssiajalta nykypäivään. Tuttujen suomalaisten laulujen kuten P J Hannikaisen Kautta tyynen vienon yön lisäksi liikumme maantieteellisesti Etelä-Afrikan ja Suomen välissä. Esitämme mm. Hendrik Hofmeyrin ”Sweet Was The Songin” sekä traditionaalisen irlantilaisen ”Wexford Carolin”.Toivakan konsertissa kuullaan myös Franz Gruberin ”Jouluyö, juhlayö”, kertoo Varonen. Mausteena kaiken päällä on Jussi Chydeniuksen sovittama ”What Child Is This”. Toivakassa nyt esiintyvässä kokoonpanossa on monia kansallisuuksia. Monet kuorolaiset ovat vaihto-oppilaina Suomessa. Heitä on Tšekistä, Japanista, Kiinasta. Meillä on saksalainen ja indonesialainen laulaja myös, he ovat asuneet Suomessa pidempään. Koska meillä on laulaja Tšekistä, on luontevaa esittää myös kuuluisa tšekkiläinen joululaulu. Monet eivät ehkä tiedä, että paljon laulettu ”Maa on niin kaunis” tulee alun perin sieltä Tšekin ja Puolan rajamailta, Varonen kertoo.

Kuorolaiset toivovat runtaasti yleisöä Toivakan konserttiin.

– Laulamme puhtaasti ja eloisasti. Johtajamme on vaativa ja löytää varmasti sopivat kappaleet kuhunkin tilaisuuteen. Lisäksi osa kuoron lauluista on sävelletty juuri tälle kuorolle kuten kappale, missä henkilö miettii elämää talvisessa saunamaisemassa. Tästä kansainvälisestä kuorosta löytyy myös monenlaisen ammatin osaajia, he kertovat.

Toivakkaan tulosta idean sai Leivonmäellä asunut ja Toivakassa koulua käynyt Kamarikuoro Cantinovumin varapuheenjohtaja Enni Kilpeläinen.

– Ollessani käymässä Toivakan kirkossa sain ajatuksen kuoromme vierailusta Toivakkaan. Kuorolaisina nautimme Toivakasta, tilasimme ruoat leirille Upin Lounaskahvilasta ja tutustumme muutoinkin Toivakkaan. Toivakka on paikoista parhain, toteaa Kilpeläinen.

Veikko Ripatti