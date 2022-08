Kaikki kokoontuvat Toivakkaan

Secto Rally Finland lähestyy ja se liikuttaa paitsi ralliautoja, myös noin 5000 toimitsijaa ja muita vapaaehtoisia paikallisia toimijoita. Rallikansa jättää suuren määrän euroja Keski-Suomeen ja rallit ovat esimerkiksi monen yhdistyksen merkittävin vuosittainen tulonlähde. Erilaisten ravitsemuspalvelujen lisäksi tarvitaan suuri määrä liikenteenohjaajia ja järjestysmiehiä. Tänä vuonna vaaditaan lisäksi, että jokaisen erikoiskokeen keskimäärin noin kymmeneltä jaksopäälliköltä löytyy järjestyksenvalvojakortti. Tästä syystä moni kokenut jaksopäällikkö ei tehtävässä voi tänä vuonna toimia.

Ralli alkaa torstaina Muuramen Rannankylän testierikoiskokeella ja päättyy sunnuntaina yli 11 kilometriä pitkään Ruuhimäki 2 -erikoiskokeeseen, joka on myös Power Stage -pätkä, eli siinä on jaossa MM-pisteitä hiukan enemmän. Väliin mahtuu satoja erikoiskoekilometrejä. Painopiste on viime vuosina siirtynyt etelään Jämsän suuntaan, eikä esimerkiksi Uuraisilla enää ajeta. Uuraislaiset toimijat ovat kuitenkin vahvasti mukana esimerkiksi Ässämäen erikoiskokeella Petäjävedellä, Rannankylän Shakedownilla ja Patajoella Jämsässä.

Aivan ennen loppuhuipennusta Secto Rally Finlandiin osallistuvat kuskit kokoontuvat kokoomatauolle Toivakan keskustaan sunnuntaina.

– Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Toivakkatalon pihan valloittavat ralliautot ja -kuskit. Varsinainen torialue on pelkästään autojen käytössä turvallisuussyistä, mutta autoja pääsee silti ihastelemaan ihan läheltä. Autojen kokoontuminen alkaa puolilta päivin. Samassa yhteydessä järjestämme Rallimarkkinat, sillä perinteisiä kesämarkkinoita ei tänä kesänä sellaisenaan pidetty. Markkinakojuja levittäytyy vähän normaalia laajemmalle alueelle, mukana on myyjiä ja pientä purtavaakin alueelta löytyy, kertoo Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen.

Kaikki toivakkalaiset ovat luonnollisesti tervetulleita katsomaan, kun oma kylä on tapahtumien ja maailman median keskipisteessä, mutta mikäli mahdollista, paikalle kannattaa saapua muuten kuin omalla autolla, tai jättää se suosiolla vähän kauemmaksi. Vielä on mahdollista päästä myös töihin tapahtumaan, sillä muutamaa liikenteen-

ohjaajaa etsitään.

– Minuun voi ottaa yhteyttä. Ohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja ajokortillinen, hommasta maksetaan myös pieni korvaus. Markkinakojujen lisäksi tilaisuudessa on juontaja-dj ja pyrimme järjestämään screenien kautta mahdollisuudet seurata Ruuhimäki 2:n tv-lähetystä myös piha-alueella, Vuopionperä-Kovanen vinkkaa.

Kokoomatauon idea tuli ralliorganisaatiolta ja Toivakan kunnassa tartuttiin siihen innolla.

– Olemme äärimmäisen iloisia siitä, että pääsemme pilotoimaan tällaista tilaisuutta ja rakentamaan siitä yhdessä laajempaa tapahtumaa. Toivomme, että tapahtuma pysäyttää laajasti rallikansaa ja tuo mukavaa säpinää myös kuntalaisten kesäsunnuntaihin. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä sujuvaan yhteistyöhön ralliorganisaation kanssa, kunnanjohtaja sanoo.

Hanna Lahtinen