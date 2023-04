Kaaoksen keskeltä löytyi suunta elämälle

Marikon on varsin kekseliäs yrityksen nimi, sillä se niputtaa yrittäjän itsensä ja hänen suurimman innoittajansa. Marie Kondō loi KonMari-metodin ja konmaritus-verbin. Mari Vanhalan Marikon-yritys on varsin uusi, mutta ajatus on kytenyt jo pitkään. Marikon-nimeen johti myös puoliso Juhana Koiviston yritys Ikonalliance Group Oy, jonka aputoiminimi Marikon on.

Siistissä ja kodikkaassa keittiössään Mari Vanhala kertoo, että joitakin vuosia sitten heillä vallitsi täydellinen kaaos.

– Meillä on vanha talo, jossa on tehty enemmän tai vähemmän remonttia koko sen ajan, kun olemme tässä asuneet. Syntyi kolme hyvin allergista lasta ja arki muuttui hyvin haastavaksi. Mieheni Juhana alkoi perustamaan yrityksiä, kun pienin lapsista oli vuoden ja työt veivät häntä paljon pois kotoa. Lasten myötä tuli tavaravirta ja vaikka tilaa tavallaan oli, pian tavaraa oli niin paljon, ettei mitään löytänyt. Kuutisen vuotta meni, että en nukkunut juuri ollenkaan kokonaisia öitä. Olin niin poikki, että elämä oli vain päivästä toiseen selviämistä, eikä kaaoksen kesyttämiseen ollut voimia, Mari kertoo.

Nyt hän tietää, että ammattijärjestäjän apu olisi ollut hänelle tuossa elämäntilanteessa kullan arvoista.

Tavaratulva on tuttu monelle perheelle. Ystävät ja sukulaiset haluavat auttaa nuorta perhettä lahjoittamalla kaikenlaista ja kieltäytyminen tuntuu epäkohteliaalta.

– Juurisyyt ovat suomalaisten historiassa, on niin vähän aikaa siitä, kun monesta asiasta oli pula, eikä minunkaan lapsuudessani vielä ollut minkäänlaista tavarakasvatusta. Maaseudulla varsinkin oli tapana, että jos jokin tavara jäi tarpeettomaksi tai meni rikki, se työnnettiin vintille, sillä eihän koskaan voi tietää, jos sitä vielä vaikka joskus tarvitsisi, Mari Vanhala kertoo.

Nuorin lapsi syntyi vuonna 2016 ja niihin aikoihin Marin isä Markku Vanhala osti tyttärelleen Marie Kondōn kirjan ja se olikin käänteentekevä asia Marin elämässä. – Moni provosoituu kirjasta, mutta kun siitä poimii itselle olennaiset jutut, niin se on todella ajatuksia herättävä teos.

Kirjan lukemisen jälkeen Mari katseli taloaan ja tavaramääräänsä uusin silmin. Minimalistia hänestä ei tullut, mutta hän ymmärsi, että tavaraa oli liikaa ja kaikkea ei tarvitse säilyttää. Perhe omaksui myös kuuluisan pystyviikkauksen, joka auttaa näkemään kerralla, mitä laatikoissa on. Tiedonjano kasvoi ja Mari luki ja kuunteli aiheesta kaiken mitä löysi.

Tradenomin ja kotitalousyrittäjän koulutuksen saanut Mari Vanhala ei ole ollut lasten syntymän jälkeen kodin ulkopuolella töissä. Kun nuorin lähti eskariin, niin arkipäiviin vapautui huikeat neljä tuntia.

– Juhana kannusti minua aloittamaan jotain, mitä todella haluan. Mietin missä olen hyvä ja millaista erityisosaamista minulla on ja idea alkoi pikkuhiljaa kirkastua, hän kertoo.

Mari Vanhala kouluttautui ammattijärjestäjäksi. Koulutuksessa pureuduttiin aiheeseen perusteellisesti. – Koulutuksessa meitä opetettiin esimerkiksi kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Joskus kaaoksen taustalla voi olla vaikkapa adhd tai pakonomainen keräilytarve.

Mari aavisteli olevansa koko ajan suosiota lisäävän asian kanssa tekemisissä, mutta opiskellessaan hän ei vielä tiennyt, että pian televisioon tulisi Kaaoksen kesyttäjät -ohjelma.

– Ohjelmassa esiintyvä ammattijärjestäjä Laura Holmström kävi koulutuksella yhden koulutuspäivän aikana kertomassa meille omaa tarinaansa. Pääkouluttaja Anne te Velde-Luoma on tuonut koko ammatin aikoinaan Suomeen ja toimii myös Suomen ammattijärjestäjät ry -yhdistyksessä, josta saa paljon apua moneen pulmaan.

Myös siivous on nykyään varsin trendikäs ala ja usein ammattijärjestäjä sekoitetaan siivoojaan.

– Siivoaja siivoaa pinnat, mutta ammattijärjestäjä auttaa löytämään järjestyksen, jonka avulla koti on helpompi pitää siistinä. Siisteys ei minun mielestäni tarkoita kliinistä minimalismia. Minusta kodin pitää näyttää kodilta ja asukkaidensa näköiseltä. Hyvä perusjärjestys vain helpottaa monia asioita. Kun tavarat ovat oikeissa ja loogisissa paikoissa, ne on helppo löytää ja palauttaa paikoilleen. Kaikki kannattaa miettiä omista lähtökohdista, eikä noudattaa jotain opittua kaavaa, Mari kertoo.

Kotihäpeä on suomalaisille tosi tyypillistä. Vieraita ei kutsuta ja jos joku poikkeaa sisään, kauhistellaan suureen ääneen, kun meillä on niin sotkuista.

– Kotihäpeä on niin turhaa ja elämä on paljon mukavampaa ilman sitä. Meille saa kaikki tulla koska vaan, keitetään kahvit ja rupatellaan. Yövieraatkin ovat tervetulleita.

Uudella alalla kohtaa myös paljon ennakkoluuloja. – Moni luulee, että ammattijärjestäjä tulee ja heittää kaiken pois, mutta ei todellakaan. Ammattijärjestäjä ei poista mitään itse, vaan asiakas päättää itse, mistä luopuu, jos luopuu.

Mari Vanhala on lajitellut kolme erilaista palvelukokonaisuutta, Marikon Light, Marikon Super ja Marikon Total, tulossa ihan pian on myös Marikon Online, eli etäpalvelu. Plan eli suunnittelun aloitus on maksuton suunnittelukäynti ja sisältyy kaikkiin palveluihin.

– Minusta on ihana inspiroida ja innostaa ihmisiä miettimään tavarasuhdettaan. Karsinta kannattaa aloittaa esimerkiksi vaatekaapista, koska vaatteisiin ei yleensä ole niin vahvaa tunnesidettä. Jo muutaman tunnin tapaamisella saadaan yleensä paljon aikaan ja muutos liikkeelle, Mari kertoo.

Ammattijärjestäjän palveluista saa kotitalousvähennyksen ja palvelua voi hankkia myös esimerkiksi iäkkäille vanhemmille. Hyvin järjestelty ja tavaramäärältään kohtuullinen koti on ikäihmiselle turvallisempi ja auttaa pärjäämään pidempään kotona. Mari Vanhala uskoo, että myös sosiaalipuolella ammattijärjestäjä voisi auttaa elämänhallinnassa paljon. Elämäntilanteestaan johtuen Mari on erityisesti lapsiperhearjen asiantuntija.

Marikon on aktiivinen yritys myös somessa ja Marin instagramiin luoma Jemmaajat-sarja on sekä hauska että oivaltava. Mari Vanhala väittää itsessään olleen kaikkien jemmaajien piirteitä. Erilaiset tyypit tarvitsevat erilaisia vinkkejä kaaoksensa kesytykseen. Jemmajiin saamme tutustua kevään aikan lehden kakkossivulla, jossa ne ilmestyvät sarjana.

– Logoa ja visuaalista ilmettä miettiessäni, minullakin oli ensin beige ja valkoinen mielessä, mutta eihän se olisi ollenkaan minua. Olen värikäs ja räiskyvä ja se saa näkyä, tulossa on myös videoblogia ja muuta sisällöntuotantoa someen. Myös luennot esimerkiksi kansalaisopistossa ovat suunnitelmissa, mutta etenen hitaasti ja muun elämän ehdoilla, hän sanoo.

Hanna Lahtinen