K-Market Perälä on Keski-Suomen paras K-Kauppa

Tuntuu hienolta aloittaa kauppiasura 15.3.2021 Suomen vanhimmassa maakaupassa, Toivakan K-Market Perälässä. Perälä on monessa mielessä mielenkiintoinen kauppapaikka ja olen todella iloinen päästyäni kauppiaaksi juuri tänne. Kaupalla on pitkä historia aina vuodesta 1875 ja yhdessä henkilökunnan kanssa jatkamme kaupan kehitystä edeltäjäni Minna Perälän ja tietysti Matti Perälän luotsaamaa tietä. Minna on tehnyt kaupassa paljon uudistuksia ja jatkuvan kehityksen on mahdollistanut hyvä, osaava ja pysyvä henkilökunta kauppiaiden tukena. Omalta osaltani jännitän miten asiakkaat ja kuntalaiset ottavat uuden kauppiaan vastaan, ja millä tavoin voimme tuottaa asiakkaille lisäarvoa, sekä kilpailla entistä paremmin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, totesi Kerttu Vesterinen aloittaessaan kauppiaana kaksi vuotta sitten.

Jännittäminen on ollut turhaa, sillä 14.3.2023 Kuopiossa on allekirjoitettu diplomi K-Market Perälälle Keski-Suomen vuoden 2022 parhaana K-Kauppana. Diplomin ovat allekirjoittaneet Ketjujohtaja Jesper Åberg ja Ketjupäällikkö Jouko Pilkkakangas.

Alueen paras K-Market valitaan sen perusteella, miten se on kehittänyt liikevaihtoaan, menestynyt asiakastyytyväisyystutkimuksissa ja miten kaupan henkilöstöjohtaminen toimii. Palkintoon vaikuttaa myös se, miten kaupan liikeidea tulee asiakkaiden arjessa näkyväksi ja miten kauppa kehittyy ajassa.

Diplomin saatekirjelmässä todetaan K-Market Perälästä.

– Pieni suuri lähikauppa, jossa kuunnellaan asiakasta ja ollaan täydellä sydämellä mukana kylän toiminnassa! Kauppaa kehitetään jatkuvasti ajatellen asiakkaiden nykytarpeita, laajentamalla valikoimia ja palveluita. Tämä on tehty ennakkoluulottomasti ja rohkeasti, iloisella meiningillä kokeillen yhdessä henkilökunnan kanssa. Kaupan pitkää historiaa ei ole unohdettu vaan kunnioitettu ja tuotu arvokkaasti esille. Kauppiaan näkyvyys ja henkilökunnan kannustaminen ovat mahtava pohja hyvän asiakaspalvelun onnistumiselle! Kauppias on ottanut kylän omakseen ja kyläläiset tykkäävät kaupasta.

Kertunpäivänä 17.3. kaupassa tarjottiin päiväkahvit ja samalla iloittiin saadusta tunnustuksesta.

– Saamamme diplomin myötä haluan palkita henkilökuntamme Keski-Suomen parhaana. Ja mottomme on jatkossakin se, että kuuntelemme kaikkien asiakkaittemme palautteita ja teemme työtä heitä varten, kauppias Kerttu Vesterinen lupaa.

Veikko Ripatti