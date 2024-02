Juniorilentopallo elää nousukautta Uuraisilla

Keski-Suomen urheilugaalassa palkittiin Uuraisten kuntatekona tänä vuonna Uuraisten Raikun lentopallotoiminta, jota onkin nyt kaiken ikäisille, myös junnuille. Junioreissa kaksi joukkuetta osallistuu Tiikeri-sarjaan.

Raikun juniorilentopallo käynnistyi vuosikymmenien tauon jälkeen tammikuussa 2022. Lentopallokouluun osallistui tammi-toukokuun aikana kolmetoista 7-12-vuotiasta poikaa ja tyttöä Höytiän koulun liikuntasalissa. Lentopallokoulusta tykättiin kovasti ja sille toivottiin jatkoa, ja junnujen lentopallo jatkuikin syksyllä 2023 kahdella vuorolla viikossa.

Juniorilentopallo on tarkoitettu 2010-2014 syntyneille tytöille ja pojille. Harjoitukset pidetään keskiviikkoisin Höytiän koulun ja perjantaisin Uuraisten koulukeskuksen salissa.

– Hienolta tuntuu, että huomataan ja palkitaan, kertoo Oskari Kivelä, joka itse on pelannut ja toiminut lentopallon parissa jo 80-luvulta alkaen.

– Lentopallo on vähän vaikea laji päästä alkuun, sillä tekniikkaa pitää ensin hiukan hioa, mutta innokkaimmat jää sitten kunnolla koukkuun. Lentopallo on älypeli, tässä pärjää myös rauhallisempi tyyppi, jolla on pallosilmää ja jolta löytyy tarvittaessa räväkkyyttä, hän jatkaa.

Junnujen lisäksi Raikulla on kaksi veteraanijoukkuetta, sekä naisten joukkue. Kesällä pelataan beach-kentillä.

– Uuraisten sali on tosi hyvä myös lentopalloon, erityisesti lattia on erinomainen ja sitä ovat vierailijatkin kiitelleet. Kahdesta metristä jäi kiinni, että emme saaneet SM-turnausta tänne, Oskari Kivelä päättää.

Hanna Lahtinen