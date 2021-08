Jokihaarassa ollaan aina ajan hermolla

Jokihaaran kyläyhdistys tai viralliselta nimeltään Uuraisten Jokihaaran Pienviljelijäyhdistys on oikea hankeveteraani ja sen pitkäaikainen pääpuuhaaja Mikko Nieminen voitaisiin erittäin perustellusti palkita hankeneuvoksen tittelillä. Kun ahkerasti jaksaa lomakkeita täyttää ja vielä ahkerammin ahertaa talkoissa, niin kylälle voidaan saada kaikenlaista yleishyödyllistä mukavaa.

Tällä kertaa Jokihaara on mukana Virike-hankkeessa yhtenä isoimmista osahankkeista, yli 10 000 euron kokonaisuudella.

Kalevi Nieminen, Arja Lähteenmäki ja Jouko Salminen ovat Jokihaaran ahkeria talkoolaisia.



Hankkeen ansiosta esimerkiksi Jokihaaran beach-kenttä on nyt priimakunnossa ja aggregaatti takaa tarvitseville kyläläisille varavoimaa sähkökatkoksen aikana.

Jokihaaran Paunetin kentällä on nyt myös Matkaparkki. Matkaparkki.com on suomalainen mobiililaitteilla toimiva alusta, jossa välitetään yöpymispaikkoja matkailijoille. Palveluun on listattuna matkaparkkeja ympäri Suomen ja ne ovat kaikkien rekisteröityneiden käyttäjien varattavissa.

Kun sovelluksen kartasta klikkaa Matkaparkki Paunetin kohtaa, selviää, että 16 euroa maksamalla pääsee pistämään asuntoauton tai -vaunun yöksi parkkiin. Hintaan sisältyy sähkön ja vessan käyttö, sekä minigolf-valineet. Lisäpalveluna on vielä mahdollisuus saada sauna ja suihkutilat käyttöön ja Virike-hankkeen kautta hankittujen sup-lautojenkin vuokrauskin onnistuu.

Mikko Nieminen kertoi Jokihaaran kylästä vapaa-aikasuunnittelija Eeva-Maria Nousiaiselle.



Viime viikon keskiviikkona vietettiin beach-kentän avajaisia aurinkoisessa säässä ja tulevaisuudenuskoa uhkuvissa tunnelmissa.

– Ensi kesän kylätapahtuman suunnittelu on aloitettu, Mikko Nieminen paljastaa ja vinkkaa, että varsin nimekäs esiintyjäkin on jo varattu.

Hanna Lahtinen