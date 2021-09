Janin joukkue sai yli kaksi ja puoli metriä kisakalaa

Ahven Open on valtakunnallinen ahvenenkalastuskilpailu, jossa kisakalat mitataan senttimetrimitalla ja joukkueen seitsemän pisimmän kalan mitat lasketaan yhteen. Mittavimman saaliin saanut joukkue voittaa. Lisähauskuutta kisaan tuo se, että nyt ei kokoonnutakaan koronarajoituksin kilpailemaan samoille vesille, vaan saaliin saa sääntöjä noudattamalla nostella mistä tahansa Suomen vesistöstä.

Tänä vuonna Ahven Open järjestettiin elokuun ensimmäisen viikon päätteeksi. Mukana oli muiden muassa Uuraisten Kotaperältä koukkukonkari Jani Ojanperä, jolle kalakilpailut ovat yhdenlainen intohimo. Hän toki kalastelee muutenkin, mutta mahdollisuus palkinnoille mukavan harrastuksen ohessa tuo lisäkutinaa touhuun.

Parhaasta päästä Janin pokkauksia on vuoden 2016 suomenmestaruus kirjolohen pilkinnässä.

– Kirrikisat vuonna 2017 ja 2018 ei oikein onnistuneet, ei aina ole tuuria, mestarismies Ojanperä miettii. – No sitten koronan takia SM-kirrejä ei vuosina 2019 ja 2020 ollutkaan. Nyt menen toki kirriäkin koettamaan jos kisat saadaan vaan järjestymään jossain vaiheessa tänä vuonna tai keväällä.

MUTTA VAIHDETAANPA KALALAJIA. Jani Ojanperän tämän vuoden uusi haaste oli saada kaverin kanssa veneestä onkien seitsemän kappaletta mahdollisimman pitkiä ahvenia Ahven Openin kisa-ajalla perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään.

– Kisapaikaksi valittiin eräs tuttu ja hyväksi todettu ahvenapaja Päijänteeltä. Muuramesta tähän Night Fish –joukkueeseeni tuli toiseksi jäseneksi Ari Turakainen ja sitten vain järvelle, Jani kertoo.

Ei liene vaikea arvata, mistä joukkueen veikeä nimi tulee. – Nightwish on mun lempibändi ja siitähän se nimi vääntyi helpostikin kala-aiheiseksi, Jani paljastaa.

Kalakaverit valitsivat kisasarjoista rennomman, jossa mittaukseen kelpaavat vähintään 33 senttimetriä olevat raitapaidat. Perjantaina ja lauantaina ahvenia jo nousi, mutta mitään supertulosta ei ollut luvassa ennen kuin vasta vähän ennen kisa-ajan päättymistä.

– Sunnuntaina puoli neljän maissa iltapäivällä saatiin vielä kaksi kisaan kelpaavan mittaista ahventa ja sijoituksemme nousi niiden myötä rutkasti.

– Itse sain silloin myös oman ennätysahveneni veneeseen. Kalalla oli mittaa 42 senttimetriä ja painoa 950 grammaa, selostaa Jani kisatapahtumia.

Janin Night Fish sijoittui seitsemällä pitkällä ahvenellaan, joiden yhteismitta oli 261 senttimetriä (eli yli kaksi ja puoli metriä!) Rennosti-sarjan 440 joukkueen joukossa sijalle 27, mitä täytyy pitää harvinaisen tuurin kukkasena sisävesillä kalastaneille. Meriahvenet toki ovat yleensäkin kookkaampia kuin Päijänteen tai muun sisäjärven vastaavat.

Ahven Open -kisa on avoin kaikille ahvenen kalastuksesta kiinnostuneille. Veneessä täytyy kalastaa vähintään kaksi henkilöä, joista toinen toimii kapteenina. Yksin kalastusta ei sallita missään vaiheessa.

Vähimmäisvaatimuksena on, että joukkueen kapteeni on täysi-ikäinen ja yhden jäsenistä on kuuluttava Facebookiin.

Muiden joukkueen jäsenten iällä ei ole rajoitteita, mutta alle 16-vuotiailta kilpailijoilta vaaditaan vanhempainvastuunkantajan kirjallinen suostumus ilmoittautumiseen, henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn tietosuoja-asetuksen mukaan.

Kalaletkan koko on tuomareille todistettava ja tässä kätevä konsti on valokuvata saalis mittanauhan vieressä.

Tuomarit tutkivat kuvat ja vertailevat niitä ilmoitettuihin kalapituuksiin.

Suoranainen fusku tai kalavaleet eivät siis kannata tässäkään lajissa.

Lea Lerkkanen