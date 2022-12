Ja mäellä seisoo kirkko

Ensi viikonloppuna juhlitaan Toivakan 140-vuotiasta kirkkoa oikein kunnolla. Lauantaina nähdään Kankaisten kyläkoululaisten kuvaelma kirkossa.

Katsauksia Toivakan ja sen kirkon historiaan -kuvaelmaa täydentää Timo Siukosen historiikki. Tietysti myös joululauluja lauletaan yhdessä, Niina Järvinen musisoi ja kirkkoherra pitää hartauden. Tilaisuus on kaikille avoin ja siine toivotaan sankoin joukoin väkeä ympäri Toivakkaa ja muuta valtakuntaa.

Kuvaelmassa käydään läpi Toivakan ja sen kirkon historiaa yli sadan vuoden ajalta. Tällaisia tuumailtiin silloin kun kirkko oli viela aika uusi:

– Kankaisten emännät ovat huojentuneita siitä, ettei kirkossa enää nykyään käytetä jalkapuuta ollenkaan. Noh, eipähän ainakaan omat lapset joudu jalkapuuhun koulupäiväksi!

Toivakan kirkko näki valtion synnyn ja monia muitakin uudistuksia se on saanut kokea.

– Tuossahan tallustelee tyytyväisiä ukkeleita Huikon suunnasta. He ovat varmaan juuri kuulleet torppien itsenäistymislaista vuodelta 1922. Kyllä nyt kelpaa omalla pellolla ahertaa!

Vaikeina aikoinakin kirkko on seisonut tukevasti mäellään.

– Sota-aika, se oli raskasta aikaa, mutta oli niitä ilon hetkiäkin; ainakin silloin, kun kirkkoherra Kalle Lukumiehelle saatiin kovalla työllä hankittua oma polkupyörä.

Pienimuotoinen sotatila vallitsi Toivakassa myös 50 vuotta sitten, mutta tämän kiistan lopputuloksena Toivakan kirkko tunnetaan nyt ympäri Suomen maan:

– Tämä kaksikko kiikaroi vuonna 1973 valmistuneita Pellervo Lukumiehen kirkon kattomaalauksia. Nämä eivät taida aivan noudattaa Tikkurilan väritehtaan alkuperäistä suunnitelmaa, mutta persoonalliset ne kyllä ovat! – HL

