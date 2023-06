Itseohjautuva Uurainen on hyvinvointialueen mallioppilas

Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet ja hallinto- ja tukipalvelujen rakentamisen projektijohtaja Erkki Nikkilä kävivät vierailulla Uuraisilla toissa perjantaina. Edellisinä päivinä he olivat tutustuneet pohjoisen Keski-Suomen kuntien palveluihin. Uuraisilla valtuuskunta tutustui Kuukankodin ja terveysasemaan kokonaisuuteen ja ennen kaikkea siihen soljuvaan yhteistyön tapaan, jolla asioita Uuraisilla hoidetaan, eli ns. Uuraisten malliin. Tämän jälkeen nautittiin Shellillä kahvit ja vastailtiin yleisökysymyksiin. Lopuksi oli vielä vuorossa kuntapäättäjien tapaaminen.

– Siiloutuminen hyvinvointialueen toiminnoissa on ongelma monessa kunnassa. Eli eri sektorit erikoistuvat ja eriytyvät ja johto voi olla hyvin etäällä suorittavasta portaasta niin fyysisesti kuin muutenkin. Tästä on usein seurauksena asiakkaan pompottelu ja tietokatkokset, peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen kertoo.

Siiloutuminen saattaa johtaa myös organisaatioiden alisuorittamiseen, eikä organisaatio kehity kokonaisvaltaisesti, kun taas Uuraisten integroituneessa mallissa kaikki puhaltavat kuin luonnostaan yhteen hiileen.

Uuraisilla terveysasemalta voidaan tarvittaessa ohjata ikäihminen palvelukeskuksen puolelle suoraan eräänlaiselle koejaksolle. Vastaavasti Kuukankodin puolelta voidaan matalalla kynnyksellä konsultoida lääkäriä ja viedä vaikka paareilla hammashoitolaan. Uurainen on siis itseohjautuva yksikkö, jossa tunnetusti osataan käyttää maalaisjärkeä. Myös siirtyminen erikoissairaanhoidon puolelta Novasta kuntoutumaan Uuraisille onnistuu melkein aina oikea-aikaisesti ilman turhauttavaa odottelua.

– Pitää pystyä toimimaan yli sektorirajojen silloin kun se on järkevää ja turhia rajoja ei ole mitään järkeä pystyttää. Pahimmillaan siiloutuminen johtaa ambulanssirumbaan, jossa asiakasta kuskataan kauaskin, vaikka sama palvelu löytyisi omasta kunnasta, mutta toiselta sektorilta, Nykänen selventää.

Toiveissa on, että samaa toimintatapaa pystytään jatkamaan, sillä edut ovat kiistattomat, niin taloudelliset kuin varsinkin inhimilliset. Kun tähän vielä lisätään henkilökunnan mitatusti hyvä viihtyvyys, ei ole ihme, että aluevaltuutettu ja aluehallituksen varajäsen Jouko Nykänen jaksaa vuodesta toiseen rummuttaa Uuraisten malin toimivuutta. Parasta tietysti olisi, jos Uuraisten malli laajenisi koko hyvinvointialueelle.

– Ainakin vieraamme olivat hyvin tyytyväisiä näkemäänsä, varsinkin kun he ovat maakuntamatkoillaan nähneet myös toimintaympäristöjä, jotka eivät toimi läheskään yhtä ketterästi ja sujuvasti kuin Uuraisilla, Nykänen kertoo.

Jouko Nykänen on aluevaltuustouransa aikana ehtinyt jo muutamaan otteeseen turhautumaankin. Varsinkin Uuraisten suosittu Ukkokerho on asia, joka on saanut yleensä rauhallisen miehen hiiltymään ja iskemään nyrkkiä pöytään.

– En oikeasti ymmärrä, miksi erittäin tärkeäksi koettu ja suosittu, monenlaista ikämiesten hyvinvointia edistävä toiminto on haluttu ajaa alas. Olen itse nähnyt, mikä tuki ja turva Ukkokerho on ollut esimerkiksi siinä kohtaa, kun puoliso viereltä menehtyy, tuleva ukkokerholainen Nykänen jyrisee.

Nyt Ukkokerhon tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisalta, sillä työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta hyväksyi jatkon.

