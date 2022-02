Iloitse tanssista, voimaannu kirjoittamisesta!

Puulan seutuopistolla aloitettiin valtioneuvoston suosituksesta kevätlukukausi tänä vuonna viikkoa tavallista myöhemmin tammikuun puolessa välissä.

Lasten ja nuorten taidekoulu on alkuvuoden ajan toteutunut normaalisti, mutta osa aikuisten kursseista jouduttiin laittamaan vielä tauolle korkeamman riskin vuoksi. Pikkuhiljaa on kuitenkin pystytty palaamaan kohti normaalia.

Ryhmäliikunta, kuorot, tanssi, puhallinsoitinryhmät ja yhteislaulukin käynnistyivät tällä viikolla. Hiihtoloma pidetään ensi viikolla, jos opettajan kanssa ei ole erikseen muuta sovittu.

– Nyt näyttää tilanne tosiaan hieman tasaantuvan ja voimme jälleen avata toimintojamme lisää ja seutuopiston loputkin kurssit voivat aloittaa toimintansa viimeistään maaliskuun alussa terveysturvallisia ohjeita noudattaen, kertoo Puulan Seutuopiston rehtori Mirka Savolainen.

Toivakassa tilaa on vielä monilla kursseilla, ainakin Nisulan liikunnassa, Tehotreenissä, Luovasti lasitöitä kierrätyslasista -lyhytkurssilla, uudella Iloa tanssista -kurssilla ja Voimauttava kirjoittaminen -kurssilla.

– Myös kädentaitojen ryhmiin paikkoja voi kysellä. Lyhyt loppukausi huomioidaan toki kurssimaksuissa, Savolainen vinkkaa.

Pitkän koronajaksion jälkeen tilannetta seurataan aktiivisesti ja reagoidaantarvittaessa.

– Toivomme tietysti, että oireisena ei tulla tulla tunnille ja käsihygieniasta huolehditaan, maskeja sekä turvavälejä suositellaan. Lisäksi toivomme, että jos opiskelija huomaa olevansa koronapositiivinen ja on ollut ryhmässämme tartunnan oireiden alkamisesta kahden edellisen päivän aikana, hän laittaisi siitä ilmoitusta opiston toimistoon. Voimme opiskelijan luvalla laittaa ryhmään viestin, että ryhmässä on ollut koronapositiivinen, nimeltä mainitsematta. Ryhmäläiset voivat sitten tarkkailla oireitaan noin viikon ajan ja pyrkiä välttämään turhia kontakteja varsinkin riskiryhmäläisten kanssa, Mirka Savolainen ohjeistaa ja toivoo että mahdollisimman moni voisi harrastaa kevätkauden terveenä ja turvallisesti.

Hanna Lahtinen