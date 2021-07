Ilman lukiotakin voi päästä pitkälle: Talonrakentajasta insinööriksi

Maria Hämäläinen valmistui tänä keväänä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta hyvin arvosanoin. 23-vuotias Hämäläinen on lähtöisin Uuraisilta ja siellä hän kävi peruskoulunsa. Koulukeskuksella nainen viihtyi erityisesti matematiikan ja puukäsityön tunneilla.

Näiden aineiden hallitseminen tuli tarpeeseen, kun hän lähti ammattikouluun opiskelemaan talonrakentamista seitsemän vuotta sitten.

– Se oli tavallaan luonnollinen vaihtoehto, kun suvussa on rakennusalan yrittäjiä. Isä on myös taitava tekemään käsillään, vaikka hän nikkaroi vain harrastusmielessä.

Hämäläisen suunnitelmiin ei kuitenkaan kuulunut rakennustöiden täyspäiväinen tekeminen, vaan alusta asti hänen tavoitteenaan oli opintojen jatkaminen ammattikorkeakoulussa. Näin kolmen ammattikouluvuoden päälle tuli vielä neljän vuoden opiskelut JAMKilla.

− Otin ammattikoulussa insinööriopintoihin valmentavia matematiikan kursseja, ja ne ovat kyllä olleet hyödyksi ammattikorkeassa. Melkein koko ajan on saanut olla jotain laskemassa. Ensimmäisinä vuosina meillä oli myös muun muassa kieliopintoja ja laboratoriotunteja, joissa tutkittiin betoni- ja kiviainesten ominaisuuksia.

Harjoitteluissa Hämäläinen on ollut Sitowise-yrityksellä.

– Sain harjoittelupaikan, kun esimies kiinnostui siitä, että minulla oli ammattikoulutausta. Ehkä olen sitä kautta tietoisempi niistä asioista, joita olen nähnyt tai tehnyt itse työmaalla, Hämäläinen kertoo ja sanoo, että hänen alalleen tulee opiskelijoita suurin piirtein yhtä paljon sekä lukiosta että ammattikoulusta.

Nyt tuntuu siltä, että on aika tehdä töitä.



Sitowise-yritykselle nainen on tehnyt viisitoista- tuntista työviikkoa opiskelujen ohessa, ja myös hänen opinnäytetyönsä valmistui kyseiselle firmalle. – Vertasin opinnäytteessäni CLT- ja betonirakentamista toisiinsa hiilijalanjälkien näkökulmasta, Hämäläinen sanoo. Hän kertoo, että aikoo jatkaa samassa paikassa työskentelyä nyt valmistuttuaankin.

– Olen yrityksessä suunnittelun puolella, mutta olen opiskellut myös rakentamisen tuotantoon liittyvät asiat. Nyt tuntuu siltä, että on aika tehdä töitä ja syventää sitä pintaosaamista, jota olen kouluista saanut.

Eetu Salmi