Ihana tavata!

Yhteisöllisen toiminnan luominen ja ylläpitäminen ei ole aina helppoa. Vaikka idea olisi kuinka hieno, joskus se ei lähde lentoon, eikä väkeä saada kokoontumisiin paikalle. Siksi silloin kun onnistuu, on syytä iloita isosti.

Toivakan keskiviikkoisissa Olkkari-illoissa palaset ovat loksahtaneet kohdalleen. Alkuillasta yhdessä huoneessa äidit rupattelevat, eri-ikäiset lapset leikkivät ja lastenohjaaja Eija Kinnunen keittelee keittiössä puuroa. Tunnelma on kotoisa ja lämmin.

Yhdessä syöminen on mukavaa, vaikka pöydässä ei olisi kallista ja gourmetta. Kaurapuuro kun vain maistuu paljon paremmalta hyvässä seurassa. Olkkari-illoissa on nähty sekin ihme, että teinitkin tupsahtavat harrastusten jälkeen iltapalalle. Välillä olkkari-illoissa on jotain ohjelmaakin, mutta tärkeintä on kuitenkin kohtaaminen.

– Syksyn mittaan yritetään aktivoida vielä mummoja ja pappojakin paikalle, Eija Kinnunen kertoo.

Olkkaritoimintaa pyöritetään MLL Toivakan paikallisyhdistyksen ja seurakunnan yhteisvoimin, periaatteessa vuorokerroin, mutta paljon puuhataan myös yhdessä.



– Olen ollut 16 vuotta Toivakan seurakunnassa töissä ja viihtynyt. Pienessä työyhteisössä työskentely on monipuolista ja välillä saa myös pistää itsensä kunnolla likoon. On rikkautta, että oppii tuntemaan lasten lisäksi perheet ja tapaa heitä eri ympäristöissä, hän jatkaa.

Päiväkerhojen vetämisen lisäksi Eija Kinnunen tekee vierailuja päiväkotiryhmiin.

– Yhteistyö ja avoimuus ovat tosi tärkeintä ja mielestäni Toivakassa on sellainen yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Toivon, että seurakuntakodin kynnys olisi mahdollisimman matala. Nämä tilat mahdollistavat monenlaista toimintaa ja uudetkin ideat ja vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita, hän päättää.

Toivakan kirkko täyttää tänä vuonna 140 vuotta ja sitä on juhlittu kaiken vuotta. Juhlinnan huipentaa piispanmessu toisena adventtina.

Hanna Lahtinen