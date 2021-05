Hyväntekijät Perusta Toivakkaan

K-Market Perälästä on muutaman viikon ajan saanut ostaa Rawan raakakakkupakasteita kahden palan pakkauksissa. Eksoottisilta tuntuvat herkut valmistetaan lähempänä kuin arvata saattaa, käsityönä omalla kylällä. Raakakakkuja valmistavan pienen perheyrityksen toimitilat sijaitsevat TeemaHostellin rakennuksessa, ja sieltä kakkuja lähtee kuljetukseen laajalle Suomeen.

Rawan tarina alkaa Perusta. Sitä ennen on palattava ajassa taaksepäin, kohtaan, jossa Merja Valkonen-Hernandezin ja Daniel Hernandezin oli määrä tavata.

Suomalainen Merja lähti kolmekymppisenä työuupumisen jälkimainingeissa opiskelemaan joogaopettajaksi Pariisiin.

Venezuelasta kotoisin oleva Daniel puolestaan työskenteli suuren firman markkinointitutkimuksen maajohtajana. Molemmilla oli vahva johdatus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja henkiseen kasvuun, ja pari ajautui saman arvomaailman johdattamana lopulta yhteen.

– Tapasimme Danielin kanssa Thaimaassa joogaretriitillä ja päädyimme asumaan yhdessä Peruun, kertoo Merja.

Perussa maailmankansalaisiksi tunnustautuva pari alkoi miettiä, minne päin maailmaa asettua asumaan. Australia valikoitui sopivaksi maaksi, ja siellä Daniel opiskelikin ravintotieteitä ja raakaruuan saloja. Merja työskenteli joogaopettajana paikallisessa retriittikeskuksessa.

AUSTRALIASTA SAAMIENSA OPPIEN JÄLKEEN he muuttivat takaisin Peruun, ja silloin Rawa sai alkunsa. – Merja pyysi minua tekemään terveellistä jälkiruokaa, ja tämän kehittelyn seurauksena syntyi Rawa vuonna 2013, Daniel kertoo.

Hänen mukaansa maailmassa oli tarve vegaani- ja raakatuotteille sekä jälkiruuille, jotka ovat sekä herkullisia että terveellisiä.

– Makeat herkut ja karkit ovat toki hyviä, mutta täynnä tyhjiä kaloreita. Sen sijaan esimerkiksi raakakaakaossa on valtava määrä antioksidantteja, kookoksessa terveellisiä rasvoja, pähkinät ja siemenet ovat hyviä proteiinin lähteitä, Daniel luettelee.

PERUN RAWA ON SITTEMMIN MYYTY ja se elää edelleen omaa elämäänsä pääkaupunki Limassa.

Kun perheenperustamishaave alkoi tulla ajankohtaiseksi, valikoitui Suomi luonnolliseksi ratkaisuksi. Pari muutti Helsinkiin.

Kymmenen vuotta naimisissa olleiden Merjan ja Danielin perheeseen kuuluvat nykyisin nelivuotias tytär ja alle kaksivuotias poika.

Perhe on nopean Jyväskylässä pyörähtämisen jälkeen muuttamassa uuteen kotiin Toivakkaan. Kunta on tuttu heille, sillä Merjan veli perheineen asuu myös Toivakassa.

– Tämä on kuin paluu juurille. Minulla ihan oikeille juurille, ja Danielin henkisille. Hän pitää kovasti maaseudusta ja luonnosta sekä liikkumisesta siellä, Merja kuvailee.

Yhteisen yrityksen päätarkoitus on kiteytynyt parin arvoista: tehdään jotain hyvää tälle maailmalle. Se, mitä suuhunsa laittaa vaikuttaa koko kehon ja mielen hyvinvointiin. – Rawan ydinajatus on terveellisyys ja se, että tuotteet ovat täyttä hyvyyttä, Merja ja Daniel tiivistävät.

Haaveena olisi luoda tuoteperhe, jossa olisi parikymmentä tuotetta.

KAIKKI SUJUI HYVIN, KUNNES korona iski yritykseen rajusti viime vuoden alussa. – Myyntimme tippui lähes päivässä 70 prosenttia, koska jakelupisteemme olivat kahvilat, ravintolat ja hotellit, Merja sanoo.

Oli uusiutumisen ja uudelleenpohdinnan paikka. Merja ja Daniel keksivät myydä tuotteita suoraan loppuasiakkaalle, ja väyliksi valikoituivat ruokakaupat sekä nettikauppa.

Koska Rawan tuotteet ovat pakasteita, kuljetus pitää järjestää kylmäketjun katkeamatta suoraan asiakkaan ovelle.

Rawan toiminta-alueet ovat tällä hetkellä Uusimaa, Lahti, Turku, Jyväskylä ja uutena alueena Pirkanmaa. Näillä alueilla raakakakkuja voi tilata netin kautta myös suoraan kotiin.

Tuotteet sopivat myös hyvin monelle erityisruokavaliota noudattavalle. Raakakakut ovat gluteenittomia, vegaanisia, maidottomia, munattomia.

– Ne sopivat oikeastaan lähes kaikille, paitsi pähkinäallergiasta kärsiville, Merja summaa.

Raaka-aineina käytetään sertifioituja cashewpähkinöitä, raakaa kaakaojauhetta, kylmäpuristettua kookosöljyä, aitoja hedelmiä ja ainoastaan suomalaisia marjoja.

DANIEL KERTOO HAAVEILEVANSA tuoteperheen laajentamisesta tulevaisuudessa. – Kehittelen uusia ideoita ja haaveena olisi luoda tuoteperhe, jossa olisi parikymmentä tuotetta: jäätelöitä, suklaata ja granolaa esimerkiksi. Jatkamme tietenkin samaa terveellistä linjaa kehittelyssä.

Perhekeskeisenä miehenä hän kuitenkin muistuttaa perheen tulevan aina ensin. – Tämä tapahtuu siis vain kunhan perhe-elämä ja avioliittomme pysyy jatkossakin yhtä onnellisena. Loppupeleissä ei ole mitään merkitystä, montako tuotetta olen kehittänyt, jos kaikki elämän osa-alueet eivät ole tasapainossa.

Paljon maailmaa nähnyt pariskunta osaa arvostaa Toivakan turvallista kasvuympäristöä. Suurkaupungissa varttunut Daniel ihmetteli Suomeen muuttaessaan, miten lapset saavat kulkea ilman aikuista kaupungilla. Merja ja Daniel ovat olleet myös iloisen yllättyneitä Rawan saamasta lämpimästä vastaanotosta.

– Toivakka on hyvin yritysystävällinen kunta, se on ollut todella positiivinen yllätys, he iloitsevat.

Jenni Partanen