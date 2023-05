Huikon kylän kuulumisia

Toivakan Huikossa asutaan kauniissa järvimaisemassa. Useat järvet ympäröivät kylä-asutusta ja antavat elämiselle sisältöä. Kylällä on noin 200 asukasta ja kesäaikana väkimäärä kolminkertaistuu.

Huikossa palveluita tarjoavat monet yritykset kaivinkoneyrittäjistä kesäkahvila-ravintolaan. Erilaiset harrastukset elävöittävät kyläkuvaa. Kalastus, metsästys ja mm. hevostilat ovat osa kylän elämää

Vuosien saatossa myös Huikko, niin kuin monet muut maaseutukylät ovat kokeneet menetyksiä. Kyläkaupat ovat lopettaneet toimintansa ja kyläkoulu on lakkautettu.

Huikossa ei koulun lakkauttamisen jälkeen jääty pyörittelemään peukaloita, vaan kyläkoulusta tehtiin kylätalo jota kyläseura hallinnoi. Kyläseura on perustettu vuonna 1990 ja on saanut juuri uudeksi puheenjohtajaksi Marjo Palosaaren. Palosaari toteaa, ettei vielä ole päässyt tutustumaan kovin syvälle kylän toimintoihin, mutta aloittaa innokkaana kylän ja kyläseuran toiminnassa.

– Viime vuonna kyläseura järjesti venetsialaistyyliin elokuisen kesätapahtuman ilotulituksineen. Joulukuussa vietettiin puurojuhlaa ja keväisin on aina ollut kylätalon siivoustalkoot. Näitä jatketaan, kertoo Palosaari.

Myös Huikon helmi on kokoontumispaikka Huikossa.



– Uusina hankkeina nousevat esiin tanssilavan kunnostus, joka tehdään talkoovoimin. Myös kylätalon ulkovuoraus vaatii kunnostusta, Tarkoitus on korjata tai uusia se ja anoa siihen hankerahoitusta.

Kylätalon lisäksi pihapiirissä on komea kota, jota myös vuokrataan eri yhteisöjen ja yksityisten käyttöön. Kylätalon vuokraus sisältää astiaston ja pihalle voi vuokrata vielä erikseen juhlateltan. Seuran jäsenille vuokraus on edullisempaa. Kyläseuran toiminnasta lisätietoa saa seuran nettisivuilta huikko.fi.

Veikko Ripatti